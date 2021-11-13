Vali Orhan Tavlı 7. Milas Zeytin Hasadı Şenliğine Katıldı.

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle ve Milas ilçesindeki kurumların işbirliğiyle bu yıl 7. 'si düzenlenen Milas Zeytin Hasadı Şenliğine katıldı. Milas Atapark'ta düzenlenen açılış törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Mürsel Alban, Burak Erbay, Suat Özcan, Metin Ergün, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla İl Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, çiftçiler, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonla bağlanarak, mikrofon aracılığıyla şenliğe katılan vatandaşlara seslendi. Bakan Pakdemirli, zeytincilik sektörü hakkında bilgi verdi. Törende yaptığı konuşmada Milas'ın Karya uygarlığına ve Menteşeoğulları beyliğine başkentlik yaptığını, Menteşeoğulları Beyliğinin başkenti olan Beçin'in hem idare merkezi, hem ilim yuvası, hem de ticaret merkezi olduğunu vurgulayan Vali Orhan Tavlı, Katılımcılara Beçin Kalesi ve ören yeri başta olmak üzere Milas'ın doğal ve tarihi yerlerini keşfetmeye davet etti. Muğla'daki 17 milyon zeytin ağacının 11 milyonunun Milas'ta olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı "Milas Zeytin yağı yararlı bileşenlerinin yüksekliği ve yoğun aroması ile diğer zeytinyağlarından ayrılmaktadır. Tadında Milas olan zeytinyağımız, ülkemizdeki coğrafi işaretlemesinin yanında Avrupa Birliği tarafından verilen uluslararası coğrafi işarete sahip ilk ve tek Türk zeytinyağı oldu" dedi. 4 bini şenlikte toplam 50 bin memecik zeytini fidanının üreticiyle buluşturulacağını müjdeleyen Vali Orhan Tavlı, Milas Zeytin Hasat Şenliğinin hayırlara vesile olmasını, zeytin hasadının bol ve bereketli olmasını diledi. Protokol konuşmalarının ardından stantlar ziyaret edilerek ürünler hakkında bilgilendirme yapıldı. Stant ziyaretlerinin ardından Kurudere mahallesinde Hüseyin Özdemir'e ait Zeytin bahçesinde Vali Orhan Tavlı'nın, protokolün, davetlilerin ve basın mensuplarının katılımıyla sezonun ilk hasadı yapıldı. Hasadı yapılan zeytinler yakındaki zeytin yağı fabrikasında soğuk sıkım olarak zeytinyağına dönüşürken, Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki heyet fabrikada incelemelerde bulundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet