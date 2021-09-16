Vali Oktay Çağatay, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Programına Katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Oktay Çağatay, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Programına Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Oktay Çağatay, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Programına Katıldı

Vali Oktay Çağatay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında Bitlis'te düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Anma Programına katıldı.

Vali Oktay Çağatay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında Bitlis'te düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Anma Programına katıldı.

Müftülük Camiinde düzenlenen programda, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımız için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra İl Müftüsü M. Faysal Geylani Şehitlerimiz için dua etti.

Müftülük Camiinde düzenlenen Mevlid programından sonra Vali Çağatay ve beraberindeki protokol üyeleri ile Şehit yakınları ve Gazilerimizin katılımıyla Bitlis Şehitliğinde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması ve İl Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından Şehitlerimiz adına dua edilmesi ile devam etti. Vali Çağatay, şehidimizin kabrine karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit ve Gazilerimizi anma programına Vali Oktay Çağatay ile birlikte, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç ve İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Beren Saat Gökhan Çıra
Spor Marcao Okan Buruk Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mustafa Varank Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Oktay Çağatay, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Programına Katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 09:25:52. #1.11#