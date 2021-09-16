Vali Oktay Çağatay, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Programına Katıldı

Vali Oktay Çağatay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında Bitlis'te düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Anma Programına katıldı.

Müftülük Camiinde düzenlenen programda, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımız için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra İl Müftüsü M. Faysal Geylani Şehitlerimiz için dua etti.

Müftülük Camiinde düzenlenen Mevlid programından sonra Vali Çağatay ve beraberindeki protokol üyeleri ile Şehit yakınları ve Gazilerimizin katılımıyla Bitlis Şehitliğinde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması ve İl Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından Şehitlerimiz adına dua edilmesi ile devam etti. Vali Çağatay, şehidimizin kabrine karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit ve Gazilerimizi anma programına Vali Oktay Çağatay ile birlikte, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç ve İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani katıldı.

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