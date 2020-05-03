Vali Nayir, vatandaşların sorularını yanıtladı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) sosyal medya platformundaki kanalından canlı yayınlanan programda gündeme dair açıklamalarda bulunudu, soruları yanıtladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) sosyal medya platformundaki kanalından canlı yayınlanan programda gündeme dair açıklamalarda bulunudu, soruları yanıtladı.

SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in moderatörlüğündeki programa katılan Nayir, yardımlaşma ve dayanışma gibi güzel duyguları barındıran ramazanın İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

Mübarek ramazan ayında bu yıl aynı sofrada buluşulamadığını ancak bu kültürü devam ettirebilmek adına vatandaşların ihtiyaç sahiplerine farklı şekillerde ulaşmasının önemine değinen Nayir, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındıran Sakarya'nın sanayide kendisini kanıtlamış, tarımda kendisini kanıtlamış, kültürlerin ebrusu ve mozaiği olmuş bir huzur şehri olduğunu aktardı.

Salgın hastalıkla ilgili hem ülke genelinde hem de il genelinde alınan tedbirler ve kararlara dair yapılan çalışmalara değinen Nayir, yerel bazdaki çalışmalara dair bilgiler verirken istatistiki verileri de paylaştı.

Canlı yayına bağlananların yönelttiği soruları da yanıtlayan Nayir, üniversitelerin kente çok büyük katkıları olduğunu, sağlıklı bir iletişim sağlanabilmesi ve başarı için öğrencilerin okudukları yerleri çok iyi tanımaları gerektiğini anlattı.

Kaynak: AA