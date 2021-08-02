Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor
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Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor
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Filyos'tan doğal tasarım öğretmeni Uğur Soydan ve emekli Çalışma ve İŞKUR müdürü Gönül Demirsu Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler.

Filyos'tan doğal tasarım öğretmeni Uğur Soydan ve emekli Çalışma ve İŞKUR müdürü Gönül Demirsu Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler. Zonguldak Elmas TV yönetim kurulu başkanı Akın Kavi, Vali Mustafa Tutulmaz'a ziyarette bulundu. Batı Karadeniz İnternet Gazetecileri ve Yazarları Cemiyeti başkanı Sina Çıladır ve yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler, çalışmalarıyla ilgili bilgi sundular. Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Safari off-Road Spor Kulübü Başkanı sefer Oktay ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti, kulübün faaliyetlerine yönelik bilgi aldı. Kozlu off-Road Spor kulübü Derneği Başkanı Yunus Kaptan Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi sundu. Müfettiş Jandarma Alb. Ali Öksüz ve İl Jandarma Komutanı Alb. Gönen Süslü Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular. Vali Mustafa Tutulmaz engelli vatandaşımız İsmail Tilkicik ve annesi Zehra Tilkicik'i makamında kabul etti, dile getirdikleri ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Kaynak: Habermetre

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