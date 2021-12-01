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Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor

Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu, beldede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler sundu.

ZONGULDAK (Habermetre) - Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu, beldede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler sundu. Ziraat Bankası Zonguldak Bölge Yöneticisi Oktay Karademir, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti, çalışmaları ile ilgili bilgiler sundu. Devrek ilçemiz Akçabey Köyü Muhtarı Selahattin Dedeli, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti, vatandaşlarımıza yönelik çalışmaları ile ilgili bilgi sundu. Türkiye Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz ve Çankırı şube başkanı Erol Serci, Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular, sendikal çalışmalarına yönelik bilgiler sundular.

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