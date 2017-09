Vali Memiş'ten Hastane Yolu Müjdesi

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yeni devlet hastanesi yolunda duraksayan yol çalışmalarının 10 gün içerisinde yeniden başlayacağını ve akabinde hastanenin kısa sürede açılacağını söyledi.



Vali Memiş, beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ile birlikte yeni Devlet Hastanesi yolunda geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan kaza sonrasında afet kapsamına alınan bölgede AFAD tarafından yapılan ıslahı çalışmalarını inceledi.



Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 200 yataklı yeni devlet hastanesinin yolunda yaşanan bir öğrencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olay sonrası birde yol güzergahındaki arsa sahibinin yol çalışmalarının durdurması sonucu ara verilen çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak.



Kazanın ardından AFAD'dan gönderilen ödenekle bölgedeki yamaçlarda ıslah çalışmaları gerçekleştirilirken, mahkeme de yolu kesen arsa sahibi vatandaşın 'müdahalenin meni davasını' reddetti.



"Virajdan hastaneye kadar olan bölümde taş düşmesi riskini bir hafta içinde sıfırlamış olacağız"



Yaşanan kazadan sonra bölgenin afet kapsamına alındığını ve ödeneği de temin ederek buradaki taş düşmesi neticesinde can ve mal kaybını önleyebilmek için tedbirleri aldıklarını kaydeden Vali Memiş, "Bunların ihalelerini yaptık. İlk etap çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz. Bir haftalık veya 10 günlük bir süre içerisinde ilk etap çalışmasını tamamlayacağız. O virajdan hastaneye kadar olan bölümde taş düşmesi riskini bir hafta içinde sıfırlamış olacağız" dedi.



"Kesin olmamakla birlikte hastanenin temeli kazılırken çıkan hafriyat başka alana dökülmesi gerekirken bu alana dökülmüş"



Yapılan çalışmadaki ilk verilerek göre, kesin olmamakla birlikte hastanenin temeli kazılırken çıkan hafriyatın başka alana dökülmesi gerektiği halde bu alana dökülmesinden mütevellit bir sorun olduğunun kendisine iletildiğini kaydeden Vali Memiş, bu sorunu gidermeye yönelik tedbir neyse onun kısa sürede yapılacağını belirterek, "Bu durum bizim yolu yapmamıza ve açmamıza engel değil. Bizim için önemli olan herhangi bir taş düşmesi neticesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmekti. Biz bu tedbirlerimizi aldık. 10 gün içerisinde bitecek" diye konuştu.



Artık yol yapımı engellenemeyecek



Belediye'nin de yol güzergahında kamulaştırma işlemlerine başladığını, buna karşın yolu kapatarak çalışmalara engel olan şahsın 'müdahalenin meni davasının' da mahkeme tarafından reddedildiğini ifade eden Vali Memiş, "Buradaki AFAD çalışmaları biter bitmez yolu açacağız ve vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Hastaneyi de bu minvalde en kısa sürede açacağız. Hastanemiz şu anda kullanıma hazır durumda. Sağlık Bakanlığımız ilimize farklı branşlarda yeni hekim atamaları yaptı. Şu anda o hekimlere yer bulabilmek için mevcut hastanemizde o hekimlere konteyner vermek durumunda kalacağız. Bu kabul edilebilir durum değil. Burada 60 milyon liralık yatırım dururken biz eski anlayışla hareket etmeyeceğiz" diye konuştu.



"Eksik kalan 300-400 metrelik bölümde yol çalışmalarını tamamlayacağız"



Özel mülkiyetin anayasayla güvence altına alınmasına karşın özel mülkiyetin kamu yararı ile sınırlanabilir olduğunu hatırlatan Vali Memiş, "Kamu yararı olduğu takdirde özel mülkiyete müdahale edebilir. Yol yapmak için, hastane yapmak için, kamu yatırımı yapmak için, okul yapmak için özel mülkiyetinizi kamulaştırabilir ve yahut da yol geçirebilir. Hukuk devleti bize bunu söylüyor. Belediyemiz gerekli çalışmalarını yapıyor. Bizde çalışmaları tamamladığımız takdirde bu bölgede eksik kalan 300-400 metrelik bölümde yol çalışmalarını tamamlayacağız. Eğer yine bir engelleme söz konusu olursa da kamu gücünü kullanarak bu işi halledeceğiz" şeklinde konuştu.



"Vatandaşlarımız kamu yararı olduğunda makul olsunlar"



Vatandaşlardan özellikle kamu yararı olduğunda makul olmalarını beklediklerini kaydeden Vali Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Kamu yararı söz konusu olduğu alanda biraz daha bizlere yardımcı olsunlar. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Bu hastane da 320 köy 5 ilçe 200 bin nüfusa hitap edecek bir hastane. Beş yıldızlı standartlara sahip, ileride Tıp Fakültesi olarak kullanılabilecek bir hastane yapıldı. Biz burayı inşallah en kısa sürede faaliyete geçirmek istiyoruz. İnsanların biraz daha kendi menfaatlerinden ziyade kamu yararını, vatandaş çıkarını öne çıkartılmasını, bize yardımcı olmalarını özellikle istirham ediyoruz." - GÜMÜŞHANE