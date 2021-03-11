Muş Valisi Gündüzöz, Kovid-19 denetimine katıldı
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Muş Valisi Gündüzöz, Kovid-19 denetimine katıldı

11.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:15
Muş Valisi Gündüzöz, Kovid-19 denetimine katıldı

Muş'ta kontrollü normalleşme süreci kapsamında denetim yapıldı.

Muş'ta kontrollü normalleşme süreci kapsamında denetim yapıldı.

Denetimlere katılan Vali İlker Gündüzöz, İstasyon Caddesi'ndeki market, kafeterya, alışveriş merkezini gezerek iş yeri sahipleri ile kent sakinlerinin Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Maske takmadığını gördüğü bir mağaza çalışanına koronavirüs salgınından bahsederek uyarıda bulunan Gündüzöz, küresel salgının devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin iyi bir nokta yakaladığını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Aşılama çalışmaları devam ediyor. Kontrollü normalleşme döneminin gereği olarak denetimlerimizi artırdık çünkü insanlarda bir gevşeme, rehavet olmamalı. Maske, mesafe ve temizliğe uymak zorundayız. Muşlu vatandaşlarımızın lütfen bu konuya hassasiyet göstermesini istiyoruz. Eğer kapanan iş yerleri, halı sahalar tekrar kapansın istemiyorsak kurallara uyacağız. Sonuç itibariyle bu kontrollü normalleşmede eğer kurallara uyarsak bizim ilimiz mavi iller arasında yer almaya devam eder. İnsanlarımız ölmez ve ekonomi olması gerektiği gibi rayında gider."

Vali Gündüzöz'e İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Sağlık Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu eşlik etti.

Muş Valisi Gündüzöz, Kovid-19 denetimine katıldı
Muş Valisi Gündüzöz, Kovid-19 denetimine katıldı
Muş Valisi Gündüzöz, Kovid-19 denetimine katıldı
Muş Valisi Gündüzöz, Kovid-19 denetimine katıldı
Muş Valisi Gündüzöz, Kovid-19 denetimine katıldı
Muş Valisi Gündüzöz, Kovid-19 denetimine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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