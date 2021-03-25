Vali Masatlı, 7 aylık hamileyken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kadının eşini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vali Masatlı, 7 aylık hamileyken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kadının eşini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Vali Masatlı, 7 aylık hamileyken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kadının eşini ziyaret etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alındıktan sonra hayatını kaybeden 27 yaşındaki Müjgan Yiğit'in eşi Sinan Yiğit'i ziyaret etti.

Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alındıktan sonra hayatını kaybeden 27 yaşındaki Müjgan Yiğit'in eşi Sinan Yiğit'i ziyaret etti.

Taşova ilçesinde yaşayan aileyi evinde ziyaret eden Vali Masatlı, aile üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs nedeniyle üzücü kayıpların verildiğini ifade eden Masatlı, "Müjgan Hanım'ın vefat etmesi bizleri çok derinden üzdü. Sağlık çalışanı arkadaşlarımız tedavinin başladığı ilk günden itibaren ellerinden geldiği kadar bütün imkanları kullanarak mücadele ettiler. Bir noktadan sonra takdiriilahi. Bizlerin ne kadar çok imkanı olsa da yüce Mevla bizden daha çok seviyormuş yanına aldı. Allah sizlere sabırlar versin." diye konuştu.

Sinan Yiğit, Vali Masatlı'ya ziyareti için teşekkür etti.

Ziyarette, Kaymakam Mustafa Berk Çelik ve diğer yetkililer de yer aldı.

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alınan ve bir erkek bebek dünyaya getiren 27 yaşındaki Müjgan Yiğit, tedaviye rağmen kurtarılamamış, Miray Sude isminde 7 yaşında bir kızı daha bulunan Yiğit 17 Mart'ta Taşova ilçesi Uluköy köyünde toprağa verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Masatlı, 7 aylık hamileyken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kadının eşini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:29:52. #1.14#
title