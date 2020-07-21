Vali Mahmut Çuhadar ilçe gezilerine Samsat ile devam etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Mahmut Çuhadar ilçe gezilerine Samsat ile devam etti

Sorunların yerinde tespiti ve çözümü için çalışmalarını ve ilçe gezilerini sürdüren Vali Mahmut Çuhadar, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Samsat İlçesini ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar ilçe gezilerine Samsat ile devam etti
21.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:35

Sorunların yerinde tespiti ve çözümü için çalışmalarını ve ilçe gezilerini sürdüren Vali Mahmut Çuhadar, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Samsat İlçesini ziyaret etti.

Samsat programı sırasında Vali Mahmut Çuhadar'a İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi ve Karayolları 87. Şube Şefi Emrullah Metin eşlik etti.

Samsat temasları kapsamında ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar'ı Samsat Hükümet Konağı önünde Kaymakam Halit Yıldız, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Karşılama sonrası Kaymakamlık Makamına geçen Vali Mahmut Çuhadar, Kaymakam Halit Yıldız'dan ilçenin genel durumu, devam eden kamu yatırımları ve Samsat ilçesinde meydana gelen iki depremin ardından ilçenin imar ve inşa süreci ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar, ilçede vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri ile ilgili kurum amirleri ile bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, "Bizim hizmet politikamız vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarında kurum amirlerine ulaşılabilir olmasıdır. Kapınız vatandaşa her daim açık olacaktır. Devletle halk arasındaki diyalog hiçbir zaman kopmayacaktır. Vatandaşlarımızın talebi haklı ve hukuki ise çözüm yolunda her halükarda gayret sarf edeceğiz. Bu kanal net ve açık olduğu sürece vatandaşın devletine olan bağlılığı ve güveni hiç eksilmez. Kurum amirlerimiz bu dengeyi her daim gözetecektir. Her şeyi ben bilirim anlayışı çağımızın anlayışı değildir. Bütün kurumlarımız çalışmalarını vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde yerine getirmelidir" dedi.

Toplantı sonrası Samsat Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Halil Fırat'tan belediyenin ilçedeki hizmetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Belediye ziyareti sonrası Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, Samsat esnafını ziyaret ederek vatandaşların halini ve hatırını sorup, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek ziyaret defterini imzalayan Vali Mahmut Çuhadar, emniyet ve jandarmanın sorumluluk alanında halkın huzur ve güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Samsat Devlet Hastanesine geçen Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, burada yatan hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletirken ilçede vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri hakkında Sağlık grup Başkanından bilgi aldı.

İlçe merkezindeki çeşitli ziyaret ve incelemelerinin ardından Vali Mahmut Çuhadar, köy ve mahalle muhtarları ile bir toplantı yaptı.

Gerçekleşen toplantıda muhtarların köylerinde karşılaştıkları sorun ve talepleri tek tek dinleyen Vali Mahmut Çuhadar, köylerin sorun ve ihtiyaçları hakkında muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.

Vali Çuhadar, Samsat ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlar tarafından toplantıda dile getirilen sorun, talep ve isteklerin takipçisi olacağını ve bu taleplerin devletin imkanları ölçüsünde yerine getirileceğine vurgu yaptı.

Vali Mahmut Çuhadar, Samsat programının son bölümünde Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin türbesine geçerek dua etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu 3. Sayfa
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı Dünya
Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası ve ağabeyi konuştu
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası ve ağabeyi konuştu
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Mehmet Nuri Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Tuvana Türkay Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Tamer Tuna Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Plaka Kodu E-gameshow Plaka Kodları Pınar Gültekin
Şu an buradasınız: Vali Mahmut Çuhadar ilçe gezilerine Samsat ile devam etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 17:36:00. #1.14#
title