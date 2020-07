Vali Mahmut Çuhadar ilçe gezilerine Samsat ile devam etti Sorunların yerinde tespiti ve çözümü için çalışmalarını ve ilçe gezilerini sürdüren Vali Mahmut Çuhadar, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Samsat İlçesini ziyaret etti.

Sorunların yerinde tespiti ve çözümü için çalışmalarını ve ilçe gezilerini sürdüren Vali Mahmut Çuhadar, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Samsat İlçesini ziyaret etti.

Samsat programı sırasında Vali Mahmut Çuhadar'a İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi ve Karayolları 87. Şube Şefi Emrullah Metin eşlik etti.

Samsat temasları kapsamında ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar'ı Samsat Hükümet Konağı önünde Kaymakam Halit Yıldız, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Karşılama sonrası Kaymakamlık Makamına geçen Vali Mahmut Çuhadar, Kaymakam Halit Yıldız'dan ilçenin genel durumu, devam eden kamu yatırımları ve Samsat ilçesinde meydana gelen iki depremin ardından ilçenin imar ve inşa süreci ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar, ilçede vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri ile ilgili kurum amirleri ile bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, "Bizim hizmet politikamız vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarında kurum amirlerine ulaşılabilir olmasıdır. Kapınız vatandaşa her daim açık olacaktır. Devletle halk arasındaki diyalog hiçbir zaman kopmayacaktır. Vatandaşlarımızın talebi haklı ve hukuki ise çözüm yolunda her halükarda gayret sarf edeceğiz. Bu kanal net ve açık olduğu sürece vatandaşın devletine olan bağlılığı ve güveni hiç eksilmez. Kurum amirlerimiz bu dengeyi her daim gözetecektir. Her şeyi ben bilirim anlayışı çağımızın anlayışı değildir. Bütün kurumlarımız çalışmalarını vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde yerine getirmelidir" dedi.

Toplantı sonrası Samsat Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Halil Fırat'tan belediyenin ilçedeki hizmetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Belediye ziyareti sonrası Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, Samsat esnafını ziyaret ederek vatandaşların halini ve hatırını sorup, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek ziyaret defterini imzalayan Vali Mahmut Çuhadar, emniyet ve jandarmanın sorumluluk alanında halkın huzur ve güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Samsat Devlet Hastanesine geçen Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, burada yatan hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletirken ilçede vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri hakkında Sağlık grup Başkanından bilgi aldı.

İlçe merkezindeki çeşitli ziyaret ve incelemelerinin ardından Vali Mahmut Çuhadar, köy ve mahalle muhtarları ile bir toplantı yaptı.

Gerçekleşen toplantıda muhtarların köylerinde karşılaştıkları sorun ve talepleri tek tek dinleyen Vali Mahmut Çuhadar, köylerin sorun ve ihtiyaçları hakkında muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.

Vali Çuhadar, Samsat ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlar tarafından toplantıda dile getirilen sorun, talep ve isteklerin takipçisi olacağını ve bu taleplerin devletin imkanları ölçüsünde yerine getirileceğine vurgu yaptı.

Vali Mahmut Çuhadar, Samsat programının son bölümünde Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin türbesine geçerek dua etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA