Vali Kaymak'tan Ladik'e Ziyaret

Samsun Valisi Osman Kaymak, Ladik ilçesini ziyaret etti.

Vali Kaymak, Kaymakam Vekili Muhammet Çiftci, Belediye Başkanı Selim Özbalcı ve ilçe protokolü tarafından Kaymakamlık binası önünde karşılandı.

Ladik Kaymakamlığını ziyaretinde Vali Kaymak, kaymakamlık görevini vekaleten yürütmek üzere yeni atanan Muhammet Çiftci'ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakamlık binasını gezen Kaymak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni uygulamaya koyan Kaymakam Vekili Çiftci'ye gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

Başkan Özbalcı ile Ladik Belediyesi yeni hizmet binasını gezen ve hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Kaymak, vatandaşlarla ve belediye personeliyle sohbet etti.

Vali Kaymak, Belediye Başkanı Özbalcı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.