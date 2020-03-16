Vali Kaymak: "Samsun'da korona virüsünden pozitif kimse yok"
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Samsun

Vali Kaymak: "Samsun'da korona virüsünden pozitif kimse yok"

Vali Kaymak: "Samsun'da korona virüsünden pozitif kimse yok" "Evinizde durun, ailenizle özlem giderin" Çin'de yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de vakalarının görülmesi üzerine Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'da tedbir amaçlı 10 kişi korona virüsü...

16.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:23
Vali Kaymak:

Vali Kaymak: "Samsun'da korona virüsünden pozitif kimse yok"

"Evinizde durun, ailenizle özlem giderin"

SAMSUN - Çin'de yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de vakalarının görülmesi üzerine Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'da tedbir amaçlı 10 kişi korona virüsü şüphesiyle gözetim altında tutulmaktadır. Durumu pozitif olan kimse yoktur" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, vatandaşlara işleri olmadıkça kalabalık yerlere girmemeleri, evde kalmaları uyarısında bulundu. Samsun'da durumu pozitif olan kimsenin olmadığını açıklayan Kaymak, "İlimizde durumu pozitif olan insan yok. Umreden gelen vatandaşlarımız her gün kontrol ediliyor. Samsun Sağlık Müdürlüğümüz umreden gelen vatandaşları arıyor ve semptomlarında bir değişiklik var mı diye kontrol ediyor. Şüphelendiğimiz 10 kişi var" diye konuştu.

"Evinizde durun, ailenizle özlem giderin"

Korona virüsünün çok ciddi bir durum olduğunu belirten Kaymak, "İçişleri Bakanlığımız bar, pavyon gibi eğlence yerlerinin kapatılması için genelge gönderdi. Kalabalık ortamlara gidilmeyecek, birbirimizinden uzak duracağız. Evinizde durun, ailenizle özlem giderin. İnsanların işi olmadıkça toplu alanlara gitmemelidir. İtalya'da ki durum tedbirsizliğin sonucudur. Türkiye bu süreci çok iyi yönetiyor. Şu an umreden gelecekler Ankara'da tutulacaktır. Bana göre kahvehanelerin kapatılması gerekiyor" diye konuştu.

Korona virüsü dolandırıcıları uyarısı

Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ise dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulunarak, "Daha önce terör örgütüne karıştığı iddia edilen konularla ilgili vatandaşlarımızın iyi niyeti suistimal edilerek dolandırıcılık vakaları görülmüştü. Aynı şekilde bu korona virüsü konusuyla ilgili olarak genel müdürlüğümüz ve bakanlığımız nezrinde açıklamalar var. Vatandaşlarımızı uyaralım. Sağlık müdürlüğünden geldik diyerek dolandırıcılık olayları oluyor. Şüphelendikleri konularla alakalı olarak 112 vasıtasıyla bizlere de ulaşabilirler" açıklamasında bulundu.

Vali Kaymak: 'Samsun'da korona virüsünden pozitif kimse yok'

Kaynak: İHA

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Vali Kaymak: "Samsun'da korona virüsünden pozitif kimse yok"

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