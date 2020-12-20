Vali Karaloğlu, Merkez Cami ve Külliyesinde incelemelerde bulundu
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Vali Karaloğlu, Merkez Cami ve Külliyesinde incelemelerde bulundu

20.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:59
Vali Karaloğlu, Merkez Cami ve Külliyesinde incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yenişehir ilçesinde yapımına devam edilen Merkez Cami ve Külliyesinde incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yenişehir ilçesinde yapımına devam edilen Merkez Cami ve Külliyesinde incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ile daire başkanları ile Yenişehir ilçesinde yapımına devam edilen Merkez Cami ve Külliyesinde incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmaları ve süreç hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Karaloğlu, her noktayı tek tek inceledi. 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan, kendine özgü mimarisiyle 43 bin metre karelik kapalı alanda 20 bin vatandaşın yararlanabileceği, içerisinde bin kişilik konferans ve sergi salonu, kütüphane, derslikler ve sosyal alanlar ile otoparkın da yer alacağı, aynı zamanda vatandaşlara ibadetin yanı sıra, eğitim imkanı sunacak bir ilim yuvası olan Merkez Cami ve Külliyesinin 2021 yılında tamamlanarak vatandaşların ibadetine açılması planlanıyor. - DİYARBAKIR

Vali Karaloğlu, Merkez Cami ve Külliyesinde incelemelerde bulundu
Vali Karaloğlu, Merkez Cami ve Külliyesinde incelemelerde bulundu
Vali Karaloğlu, Merkez Cami ve Külliyesinde incelemelerde bulundu
Vali Karaloğlu, Merkez Cami ve Külliyesinde incelemelerde bulundu
Vali Karaloğlu, Merkez Cami ve Külliyesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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