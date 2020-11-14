Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti

14.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:13
Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti

Vali Münir Karaloğlu, ilçelerin sorunlarının masaya yatırıldığı, planların ve projelerin istişare edildiği ilçe değerlendirme toplantılarının Lice ilçesiyle sürdürdü.

Vali Münir Karaloğlu, ilçelerin sorunlarının masaya yatırıldığı, planların ve projelerin istişare edildiği ilçe değerlendirme toplantılarının Lice ilçesiyle sürdürdü.

Tek tek ilçe koordinasyon toplantıları düzenleyerek ilçelerin sorunlarını yerinde gören ve dinleyen Vali Karaloğlu, Kaymakam Cevdet Bakkal ile görüştükten sonra ilçe değerlendirme toplantısına gerçekleştirdi. Vali Karaloğlu, Lice'de de diğer ilçelerde olduğu gibi bundan sonra güzel hizmetler yapmayı, hep birlikte bütün kurumlar kuruluşlar, belediyeler hem ilçe hem büyükşehir olarak devam edeceklerini söyledi. Vali Karaloğlu, "Sağlanan bu huzuru hem bölgenin ekonomisini, hem sosyal hayatını yeniden inşa etmek, yeniden canlandırmak, yeniden bölgedeki inanç merkezlerini hayata geçirmek noktasında ve bunu bir fırsata çevirme noktasında ilçe Kaymakamımızın, ilçe belediyemizin, valiliğimizin, büyükşehir belediyemizin ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, inşallah, önümüzdeki dönemde farklı etkinlikleri Lice ilçemizde olacak. İnşallah bu bölge tarihte olduğu gibi yine kültürün medeniyetin, inancın, huzurun, kardeşliğin merkezi olacak" dedi.

Toplantı sonrası ilçe esnafına da ziyaretlerde bulunan Vali Karaloğlu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. - DİYARBAKIR

Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti
Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti
Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti
Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı'ndan vefa yemeği
AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı'ndan vefa yemeği
AK Parti İstanbul'da ilçe kongreleri başladı
AK Parti İstanbul'da ilçe kongreleri başladı
AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı
AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Lütfi Elvan Nikol Paşinyan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mert Fırat Acun Ilıcalı Demet Akalın Hazar Ergüçlü
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kız Türk Medya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice'yle devam etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 13:13:47. #1.14#
title