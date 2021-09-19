Vali Karadeniz gazilerle yemekte buluştu

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, Şehit Komiser Ali Osman Sarıçalı'nın ailesini ve Gazi P. Sö. Er Eren Öner ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Karadeniz ve eşine Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve protokol üyeleri de eşlik ederken ziyaretin ardından gaziler yemekte misafir edildi.

Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz Şehit Komiser Ali Osman Sarıçalı'nın ailesini ardından da Gazi P. Sö. Er Eren Öner ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Karadeniz ve eşine Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve protokol üyeleri de eşlik etti.

Vali Karadeniz, gaziler onuruna yemek düzenledi

Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanının verilişinin 100. yıl dönümünde Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, gaziler onuruna yemek düzenledi.

Şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için dua edilmesi ile başlayan programda konuşan Vali Karadeniz, "Milli bayramlar, 18 Mart ve 19 Eylül'de kutladığımız ve andığımız bu güzel günler aslında sadece birer anma ve kutlama töreni olmaktan ibaret değil, bu günler aslında millet olarak hepimizin, hem gazilerimize hem de şehitlerimize minnet duygularımızı ifade etme günümüz, onlara şükran günümüzdür. Çünkü bizler biliyoruz ki, eğer bu topraklar bize vatan kılınmışsa ve vatan olarak korunuyorsa bu tamamen ölmeyi göze alarak vatan savunmasına katılan gazilerimiz ve şehitlerimizin sayesindedir. Bütün kamu görevlileri için bir prensip vardır, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun tarafsızlıkla ilgili maddesinin başlığı 'devlete bağlılık ve tarafsızlık' tır. Bunun anlamı şudur; bütün kamu görevlileri devlet, millet ve bayrak düşmanları ile devlet, millet ve bayrağını sevenler arasında taraftırlar. Devletten, milletten ve bayraktan yana taraftırlar. Ancak tarafsızlık devlet, millet ve bayrağını sevenler arasındaki siyasi farklılıkları, inanç farklılıkları ve diğer farklılıkları arasından tarafsızlıktır. Onun için tarafsızlığı hepimiz bu şekilde anlıyor ve yorumluyoruz, bu şekilde de uygulamak durumundayız. Çünkü şunu biliyoruz ki, eğer bu konudan en ufak bir taviz verirsek, dünyanın en kıymetli bölgesi olan cennet vatanımızın geleceğini riske etmiş ve tehlikeye atmış oluruz. Nasıl atalarımız bize bu cennet vatanı armağan etmişler, bizlerde bu vatanı aynı şekilde daha da geliştirerek, ilerlemesini sağlamalı ve bizden sonraki nesillere aktarmalıyız. Onun için bu anlamda taraf olmak durumundayız. Değerli misafirler, eğer uğruna ölenler olmasaydı bu topraklar bize vatan olmazdı, hani bir söz vardır 'bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' gerçekten bu sözün ne kadar doğru olduğu aslında çevremizde yaşadığımız olaylardan da net bir şekilde anlamaktayız" dedi.

Yakın zamanda Afganistan'da yaşananlara da değinen Vali Karadeniz, belirli silaha sahip olan üç bin kişilik Afgan Ordusunun kendinden daha küçük bir silahlı kuvvet olan Taliban'a karşı mücadele edemeden dağılmalarının sebebinin uğrunda ölmeyi bildikleri vatan duygusunun olmaması olduğunu belirterek, "Her şey maddiyatla, silahla, teçhizatla olmuyor. Elbette savaşta bunlarda lazım ama ondan daha önemlisi, vatan sevgisi ve inanç lazım. Eğer bu ikisi silahlarla yan yana gelirse o zaman mücadeleler daha kolay kazanılır. Öncelikle vatan savunmasında terörle mücadelede görev alan tüm gazilerimizi minnetle anıyorum, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeye emeği geçmiş herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Gaziler onuruna düzenlenen yemekte Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, gaziler ve aileleriyle sohbet ederek, Gaziler Günü'nü kutladı. - MANİSA