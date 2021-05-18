Vali Karadeniz Başkan Ergün ve Müdür Ataseven'i ağırladı
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Vali Karadeniz Başkan Ergün ve Müdür Ataseven'i ağırladı

Vali Karadeniz Başkan Ergün ve Müdür Ataseven'i ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz makamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven'i ağırladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz makamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven'i ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramazan Burak Aslay'ın eşlik ettiği ziyarette Manisa'ya gerçekleştirilen yatırımlar ve pandemi sürecinde alınan tedbirler değerlendirildi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven ve ekibi Vakıflar Haftası dolayısı ile Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Bölge Müdürü Ataseven, bu yıl 'Şefkat ve Merhamet' temasının işlendiği Vakıflar Haftasında gerçekleştirilen faaliyetler ve bölge müdürlüğünün diğer çalışmaları hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Vali Karadeniz'e bilgi veren Bölge Müdürü Ataseven, " Mesai mefhumu gözetmeksizin gecemizi gündüzümüze katarak ecdat yadigarı tarihi eserlerimize sahip çıktığımız gibi vakıf kültürünü yaşamak ve yaşatmak için canı gönülden mücadele ediyor, elimizle verdiğimizi gönlümüzle tamamlamaya çalışıyoruz."diye konuştu.

Vali Karadeniz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyaret nedeniyle Bölge Müdürü Ataseven ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA

Vali Karadeniz Başkan Ergün ve Müdür Ataseven'i ağırladı
Vali Karadeniz Başkan Ergün ve Müdür Ataseven'i ağırladı
Vali Karadeniz Başkan Ergün ve Müdür Ataseven'i ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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