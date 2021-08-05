Vali Işık, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi Kapsamında Çocukların Sevincine Ortak Oldu

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan portatif yüzme havuzunda gerçekleştirilen programa katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan portatif yüzme havuzunda gerçekleştirilen programa katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığının sporun tabana yayılmasını amaçladığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Kazımkarabekir ilçesine yapılan portatif yüzme havuzunda yüzme öğrenmek isteyen çocuklarla bir araya gelen Vali Işık, çocuklara yüzme malzemelerinden oluşan hediyeler vererek bir süre sohbet etti. Çocuklarla birlikte havuz alanına giren Vali Işık, çocukların heyecanla havuza atlamalarını seyrederek sevinçlerine ortak oldu. Yetkililerden portatif yüzme havuzu hakkında bilgiler alan ve bir süre incelemelerde bulunan Vali Işık, ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunduğu bu hizmetin getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ülke genelinde hayata geçirmeye devam ettiği portatif yüzme havuzlarıyla gençlerin ücretsiz ve temiz şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi almasına da imkan sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği portatif yüzme havuzları, özellikle yaz aylarında hem serinlemek hem de sportif faaliyetlerin yapılması açısından oldukça ilgi görüldüğü belirtildi. Kazımkarabekir ilçesinde portatif yüzme havuzunun hayata geçirildiği programda Vali Mehmet Alpaslan Işık, Hükümet Konağında hizmet veren İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) odasında incelemelerde bulundu. Sistemin takip edildiği bilgisayara oturarak sistemin işleyişini bizzat kendisi takip etti. Vali Işık, hükümet konağı içerisinde hizmet veren İlçe Nüfus Müdürlüğünü de ziyaret ederek görevi başındaki personellere başarı ve kolaylıklar diledi. 05 Ağustos 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen programa; Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yakup Koçak katıldı.

Kaynak: Habermetre