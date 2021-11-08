Vali İlhami AKTAŞ, Köy Sakinleriyle Buluşmaya Devam Ediyor

ÇANAKKALE (Habermetre) - Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale merkez ilçe köy ziyaretleri kapsamında Sarıcaeli, Ulupınar, Saraycık, Kurşunlu ve Kemel Köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin SARUHAN, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem KARADAĞ ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil SEZGİN'in de bulunduğu ziyaretlerde Vali İlhami AKTAŞ, Sarıcaeli Köyü Muhtarı Ali İhsan UZUNOĞLU, Ulupınar Köyü Muhtarı Kenan DOĞAN, Saraycık Köyü Muhtarı Muammer ÖGÜDEN, Kurşunlu Köyü Muhtarı Alaattin SÜRÜCÜ ve Kemel Köyü Muhtarı Recep AKIN ile görüşerek köylerin genel durumu, sorunları ve köylere yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Köy muhtarları ile görüşüp taleplerini dinleyen Vali İlhami AKTAŞ, imkanlar dahilinde köylerin ihtiyaçlarının en kısa sürece giderileceğini belirtti.

Vali İlhami AKTAŞ'ın sohbet ettiği köy sakinleri ise istek ve dileklerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali İlhami AKTAŞ'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Köylerimizin temel ihtiyacı olan hizmetlerinin tamamlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara aralıksız devam edildiğini belirten Vali İlhami AKTAŞ, misafirperverliklerinden dolayı köy sakinlerine teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet