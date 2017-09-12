Vali Haktankaçmaz: "Çok Daha Güzel Bir Delice'yi Göreceğiz"

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde ziyaretlerde bulunan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, ilerleyen günlerde ilçenin çok daha güzel ve çeşitli imkanlara sahip hale geleceğini belirtti.



Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Delice'de yapılacak kamusal yatırımları yerinde inceleyerek bu yatırımlar hakkında sorumlularda bilgi aldı. Yeni yapılacak Hükümet Konağı, üniversite ve ana okulu gibi yatırımlarda inceleme yapan Vali Haktankaçmaz, ilçe halkı ile sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.



Vatandaşı rahat ettirmek için çalışmanın kendilerinin görevi olduğunu dile getiren Vali Haktankaçmaz, "Ülkenin ekonomisinin elverdiğince vatandaşlarımıza hizmet sunmak gerekli. Özellikle üniversite inşaatının bitmesiyle beraber öğrenciler için de elverişli bir ilçe olacak. Öğrenci ders gördüğü alana, kalacağı yere ve daha sonrasında sağlanan sosyal olanaklara bakar, Delice bu anlamda olanaklara sahip olacak. Mesafe olarak bakınca da Kırıkkale'ye ne çok uzak, ne çok yakın tam ideal mesafede, aynı zamanda kendi içinde sistemini kurmuş çok güzel bir ilçe, umarım daha da güzelleşecek. Hem ilçe merkezi hem de köylerimiz, ekonomik anlamda da alt yapı anlamında da çok daha güzel bir yere gelecek. Örneğin yeni yapılan Hükümet Konağı şehre canlılık getirecek, üniversitenin kurulmasıyla ve öğrencilerin gelmesiyle burada daha farklı talepler olacak. Yine burada yapılacak fide üretimi çalışmasının da getireceği güzel sonuçlar olacak, bu çalışmayı önemsiyorum ben. Sıcak asfaltın yapıldığı zaman köylerden ulaşım daha kolay olacak ticari faaliyetler daha da artacak. Hepsi beraber düşünüldüğü zaman inşallah üç veya beş yıl içersinde çok daha güzel bir Delice'yi göreceğiz" dedi.



"Alt yapı sorununu bitirdik"



Delice'de alt yapı sorunun yapılan çalışmalarla kalmadığını belirten Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Daha öncesinde 14 km kanalizasyon yapılmıştı, İller Bankası aracılığıyla. 12 km'de biz yaptık, 3 km'de yağmur suyu gideri yaptık. İçme suyunu İller Bankası aracılığıyla yaptık, komple şebekeyi değiştirdik, depoları yeniledik, şu anda bir sıkıntımız yok. Üst yapıda da 120 km kilit parke taşı döşedik, üstüne 30 km daha döşemek amacındayız. Delice'de sosyal anlamda da bir huzur ortamı var, bizim kamu kurumlarımızla ve halkımızla aramızda herhangi bir sıkıntımız yok. Kaymakamımızın ne zaman kapısını çalsak bize yardımcı oluyor, aynı durumda bizde onun isteklerini gücümüz yettiğinde yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE