Karabük'te Vali Gürel'den heyelan nedeniyle 17 evin boşaltıldığı köyde inceleme

KARABÜK (DHA) - KARABÜK Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesi Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'ndeki heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Gürel konutların nereye yapılacağı konusunda çalışma yapacaklarını belirterek, "17 haneyi boşalttık. Kısa sürede burada neler yapılabileceğini tespit edip ona göre vatandaşlarımızın çözümünü devlet olarak üretmiş olacağız" dedi.

Yenice'ye bağlı Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde sağanak sonrası yollarda ve bahçelerde heyelan meydana geldi. Köy muhtarının durumu bildirmesi üzerine dün jandarma ve AFAD ekipleri köye geldi. AFAD ekipleri, mahallede incelemelerde bulundu. Evlerde, bahçelerde ve yollarda çökmeler meydana gelmesi üzerine mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı kontrollerde 17 evin çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirlendi. Çökme ihtimaline karşı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Vatandaşlar, yakınlarının yanına gitti.