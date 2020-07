Vali Gürel, "Bazı şehitlerimiz tabutlarına taşlar konarak defnedildi" Vali Gürel, "Bazı şehitlerimiz tabutlarına taşlar konarak defnedildi" Lisanslı sporcular sancağı Vali Gürel'e teslim etti Karabük'te FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 4.

KARABÜK - Karabük'te FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 4. Yılı dolayısıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kent Meydanı'nda devam etti.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 4. yılı tüm illerde olduğu gibi Karabük'te de çeşitli etkinliklerle anılmaya devam etti. Karabük Valiliği tarafından düzenlenen15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde yüzlerce vatandaş meydanları boş bırakmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri, şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Türk Milleti bunu tarihin çöplüğüne elinin tersiyle itti"

Programın açılışında konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Hepimiz bundan 4 sene önceki o karanlık geceyi çok net olarak hatırlıyoruz. Ülkemizi 30-40 sene önceden tohumları atılan bir hain şebeke kurumlarımızın içine sızarak, nerede devletin önemli kuruluşları varsa orada yer edinerek 15 Temmuzu beklemişler. O gece milletimizin iradesine el koyup, komşu ülkelerde gördüğümüz karmaşayı, kardeş kavgasını ülkemize taşımak adına bir girişim içerisinde bulundular. Tabi bu kadim millet geçmişte de darbeleri yaşadı ama ancak böyle bir hainliği daha önce görmedi. Türk Siyasi Tarihinde 15 Temmuz gibi bir olayı yaşadık. Fakat Türk Milleti'miz bunu tarihin çöplüğüne elinin tersiyle itti" diye konuştu

"Bazı şehitlerimiz tabutlarına taşlar konarak defnedildi"

Gürel, kahraman Türk Ordusu'nun içine sızan güruhun hainliklerinin ruhlarına yerleştiğini ve robotlaştığını belirterek, "Bunların ruhlarında öyle bir yerleşmiş ki robotlaşmışlar. Meclisimiz bombaladılar. Aynı zamanda kahramanların bulunduğu Özel Harekat Daire başkanlığını bombaladılar. 51 şehidimiz var ve söylenen şu ki uçaklardan öyle bombalar atıldı ki bazı şehitlerimiz tabutlarına taşlar konarak defnedildi. Aileleri hissetmesin diye böyle bir yola başvuruldu" dedi.

15 Temmuz'un devlet içine sızmış, ülkeyi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu dile getiren AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, "Kirli emelleri için devletine, milletine silah doğrultacak kadar hainliğe bulaşmış, dış güçlerin maşası olan bu gizli yapıya en güzel cevabı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimiz vermiştir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle yaptığı çağrı üzerine, ellerinde bayraklarıyla meydanlara, hava limanlarına koşan aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Bu Millet vatanı uğrunda şahadete yürüyen, gazi olan 15 Temmuz'un kahramanlarını asla unutmayacaktır. 100 yıl önce tüm yokluklara rağmen yedi düvele karşı bağımsızlığı uğrunda destan yazan milletimiz, yıllardır terörle mücadelede ortaya koyduğu kararlılık, 15 Temmuz'da gösterilen Çanakkale ve Kurutuluş Savaşı ruhu ile ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara izin vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

Hain darbe girişiminde bulunan FETÖ ve ekibi Türkiye'nin önünü kesmek ve 2023 hedeflerine hızla yol alırken ülkenin hedeflerine ulaşamasın diye üst akılları devreye soktuklarını kaydeden Ünal, "Türk milleti, istikbaline ve inançlarına darbe vurmak isteyenlerin akıllarının alamayacağı bir direniş sergiledi. Unutmayalım ki, 15 Temmuz'da kaybedenler, aziz milletimizin sarsılmaz inancı ve çelikten iradesi karşısında pes etmek zorunda kalmıştır. Bu toprakları yurt kılmanın ve yurt tutmanın kolay olmadığının farkında ve bilincinde olarak daima uyanık olacağız, uyanık kalacağız. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da bu toprakların sahibi olarak kalacağız" ifadelerini kullandı.

"Yetimin hakkını din adına milletimizi en hassas yerinden yakalamaya çalışmışlardır"

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, Türk Milleti'ni esaret altına almak isteyen, bu topraklardaki varlığını bin yıldır kabul edemeyenlerin 15 Temmuz sonrasında yeni bir Anadolu hayal edenlerin haince bir kalkışmayla millete ait silahlarla, tanklarla, tüfeklerle yine millete saldırdıklarını dile getirerek şunları söyledi: "Yıllardır din kisvesi altında milletimizin her türlü imkanını sömürenler, tüyü bitmemiş yetimin hakkını din adına, hizmet adına yiyenler milletimizi en hassas yerinden yakalamaya çalışmışlardır. Binlerce yıldır, vatanı ve mukaddesatı için her türlü fedakarlığı göstermiş necip milletimiz, bu defa 15 Temmuz gecesi kendi askerinin üniformaları arkasına saklanan hainlerle karşılaşmıştır. Milletimize kurulan bu komplo Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağırısı üzerine sokağa çıkan milletimizin cesur duruşuyla kendisine sıkılan kurşunlara, topa, tüfeğe sadece ve sadece iman dolu göğsünü siper ederek karşı durmuştur. Bu alçakların ve onların destekçilerinin kalplerine korku salarak ve her türlü takdire şayan ve tarihine layık bir direniş göstermiştir.

Attıkları bombalarla, cumhurbaşkanımızı hedef alan, Türkiye Büyük Millet Meclisimizi, emniyet binamızı, Özel Harekat Başkanlığımızı vuran, milletimizin üstüne şuursuzca kurşun yağdıranlar, o gece cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve milletimizin iman dolu göğsüne çarpmış ne yapacaklarını şaşırarak milletimizin dirayeti karşısında tutunamamıştır."

Milletin o karanlık geceyi güçlü lideriyle, hep birlikte aydınlık sabaha kavuşturduğunu hatırlatan Güneş, "Yıllardır ölülerimiz için verilen Salalar 15 Temmuz gecesi bir milletin dirilişi için okunmuştur. Darbelerin susturduğu ezanlardan, Salaların susturduğu darbelere dönüşmüştür" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde lisanslı sporcular, Karabük Valiliği'nden getirdikleri sancağı Vali Fuat Gürel'e takdim etti. Program devamında ilahi ve Türk Halk Müziği ve 15 Temmuz Marşları seslendirildi.

