Vali Günaydın "9 Ay Önce Temelini Attığımız İlkokul Yeni Eğitim Öğretim Yılına Yetişecek."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Günaydın "9 Ay Önce Temelini Attığımız İlkokul Yeni Eğitim Öğretim Yılına Yetişecek."

Vali Günaydın '9 Ay Önce Temelini Attığımız İlkokul Yeni Eğitim Öğretim Yılına Yetişecek.'
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Valimiz Şehmus Günaydın, Talas İlçemiz Mevlana Mahallesinde yer alan 32 derslikli ilkokul inşaatında incelemelerde bulunarak, 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanma aşamasına gelen okulun yeni eğitim-öğretim yılına yetişeceğini söyledi.

Valimiz Şehmus Günaydın, Talas İlçemiz Mevlana Mahallesinde yer alan 32 derslikli ilkokul inşaatında incelemelerde bulunarak, 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanma aşamasına gelen okulun yeni eğitim-öğretim yılına yetişeceğini söyledi.

Vali Günaydın, yapmış olduğu açıklamada, "8-9 ay önce bu okulumuzun temelini attık. Belediye başkanımızın, yüklenici firmamızın gayreti ile tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah yeni eğitim öğretim yılı başında bu okulumuzu eğitime açmış olacağız. Çocuklarımızın evlerinin yakınlarındaki okula gitmeleri çok büyük bir avantaj olacak. " dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 2023 eğitim vizyonunda, illerimizin okullarının tekli eğitime geçmesi hedeflendiğini ifade eden Vali Günaydın, "Kayseri'mizde son iki yıldır belediyelerimiz ve hayırseverlerimizle yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu ilimizin tekli eğitime geçmesi hususunda önemli mesafeler aldık. Yapımı devam eden okullarımız tamamlandığında inşallah 2023 yılından önce tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Bu konuda çok ciddi yatırımlarımız oldu, sonuçlanan yatırımlarımız var, devam eden yatırımlarımız var, yeni başlayacak yatırımlarımız var. Bu konuda destek veren Sayın Bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'da yaptığı konuşmada, "9 ay önce okul ihtiyacımız olan bu alanda yapılan okul bitmiş durumda ve Kepez mahallemizdeki okulun inşaatı da devam etmektedir. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum "dedi.

Vali Günaydın, konuşmasının ardından Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve diğer protokol üyeleri ile birlikte okul inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden okulun son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Seda Sayan Yusuf Güney Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Can Bartu Ecem Güzel Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Günaydın "9 Ay Önce Temelini Attığımız İlkokul Yeni Eğitim Öğretim Yılına Yetişecek." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 17:38:45. #1.14#

title