Vali Gül, Ozanlar Müzesi'ni Gezdi

Sivas Valisi Davut Gül, Anadolu'nun en değerli ozanlarının büstlerinin yer aldığı Ozanlar Müzesi'ni gezdi.



Bağlama ustası Şentürk İyidoğan'ın açtığı Ozanlar Müzesi ve 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde bulunan müzede Aşık Veysel'den Pir Sultan Abdal'a, Neşet Ertaş'tan Muzaffer Sarısözen'e, Ruhsati Baba'dan, Harabi'ye kadar birçok ozanın heykeli ve kullandıkları sazlar bulunuyor. Ziyaretçilerin ozanların kendi seslerinden türküleri de dinleme fırsatı bulabildiği müzeyi ziyaret eden Vali Davut Gül, müze içinde bulunan ozanların minyatürlerini inceleyerek İyidoğan'dan müze hakkında bilgi aldı.



İyidoğan, müzenin inşasında Fazıl Say, Arif ve Tolga Sağ, Cengiz Özkan, Erdal Erzincan gibi pek çok sanatçının destek olduğunu ve müzenin daha iyi hale getirmesi için çalıştıklarını söyledi.



Vali Gül ise müzeyi çok beğendiğini ve önemli bir çalışmaya imza atıldığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. - SİVAS