Vali Gül, Kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına Bağışladı

Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

Vekaletle kurban bağışı ile ilgili konularda bilgi vermek üzere Sivas'a gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Göç Dairesi Başkanı Dr. Bayram Demirtaş, Vali Gül'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Demirtaş, vekaletle kurban bağışı hakkında Gül'e bilgi verdi.

Türkiye Diyanet Vakfına yapılan bağışlar hakkında bilgi veren Demirtaş, ülkemizde 500 binin üzerinde vekaletle kurban bağışı aldıklarını, bu bayramda bu rakamın bugüne kadar 250 bini bulduğunu söyledi.

Kurbanların hem yurt içinde hem de yurt dışında kesildiğine dikkat çeken Demirtaş, "İşin her aşaması büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Muhtaçlara bayram sevinci yaşatılırken ülkemizin selamı da yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor." dedi.

Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"İhtiyaç fazlası kurbanların dünyanın neresinde olursa olsun oradaki insanlara götürülmesi hem inancımızın bir gereği hem de ülkemizin ihtiyaçlı coğrafyalarına el uzatması anlamına geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız da vekaletle kurban organizasyonunu en iyi yapan şeffaf, güvenilir kurumlardan bir tanesi. Bizler de karınca kararınca vekaletle kurban organizasyonuna katılarak kendi kurbanımızı bağışladık. Allah kabul etsin."

Ziyarette Müftü Vekili Hüseyin Karakaya da hazır bulundu.