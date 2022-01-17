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Vali geleceğin kayakçılarıyla pistte buluştu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Yerel

Vali geleceğin kayakçılarıyla pistte buluştuSİVAS Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağ Kayak Merkezinde öğrencilerle birlikte kayak yaptı.

Vali geleceğin kayakçılarıyla pistte buluştu

SİVAS Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağ Kayak Merkezinde öğrencilerle birlikte kayak yaptı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kış Sporları Eğitim Merkezinde kayak eğitimi alan sporcularla Yıldız Dağı Kayak Merkezinde bir araya geldi. 64 okuldan, 5 bin öğrencinin arasından seçilen onlarca öğrenci Vali Ayhan'la kayak yapmanın keyfini doyasıya yaşadı. Öğrencilerin yaptığı kayak profesyonel kayakçıları aratmadı. Geleceğin kayakçılarının antrenmanı renkli görüntülere sahne oldu. Vali Salih Ayhan ve Öğrenciler adeta pistin tozunu attırdı.

Antrenman öncesi konuşan Vali Salih Ayhan, " Türkiye'nin kış turizminde yükselen değeri Yıldız Dağ kayak merkezindeyiz. Türkiye'nin en genç, en ekonomik en modern kayak merkezi olan Yıldız Dağ Kayak Merkezine herkesi bekliyoruz ve bu güzelliği görmeleri için davet ediyorum. Şimdi Sivas'ımızın genç kayakçılarımızla güzel bir tur atacağız" dedi.

Vali geleceğin kayakçılarıyla pistte buluştu

Vali geleceğin kayakçılarıyla pistte buluştu

Vali geleceğin kayakçılarıyla pistte buluştu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Salih Ayhan, Türkiye, Sivas, Yerel, Haber

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