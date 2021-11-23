Vali Funda Kocabıyık, Uşak Kız Öğrenci Yurdunda üniversiteli öğrencilerle buluştu

UŞAK (Habermetre) - Vali Funda Kocabıyık, KYK Uşak Kız Öğrenci Yurdunda üniversiteli öğrencilerle buluştu

Uşak Üniversitesi Bir Eylül kampüsünde yer alan ve yapımı tamamlanarak 2021-2022 akademik yılı başında hizmete açılan Uşak Kız Öğrenci yurdunu ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık yurtta kalan kız öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Öğrencilerle tek tek tanışıp uzun süre sohbet eden Vali Funda Kocabıyık, yaptığı değerlendirmede, "Üniversitemiz kampüsünde yapımını bu yıl tamamladığımız ve 2021-2022 akademik yılı başında faaliyete geçirdiğimiz Uşak Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ettim. Hepsi bizlere emanet olan kıymetli çocuklarımızla güzel ve bir o kadar da keyifli vakit geçirdik. Devlet olarak en değerlimiz olan evlatlarımızı en iyi koşullarda barındırmak için her türlü gayreti göstermekteyiz. İşte bugün de içerisinde bulunduğumuz 2 bin 500 öğrenci kapasiteli yurdumuzu bu yıl hizmete açtık. Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği, temiz ve lezzetli yemek yiyebilecekleri, nezih bir ortamda vakit geçirip istedikleri saatlerde ders çalışabilecekleri öğrenci yurdumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin emanetçileri gençlerimizi ilimizde en iyi şekilde ağırlamak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. " dedi.

Vali Funda Kocabıyık'a öğrencilerle sohbet programında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can eşlik etti.

Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/11-KASIM/23112021/kiz-yurdu. rar

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