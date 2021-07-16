Vali Funda Kocabıyık, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, emsali az rastlanır bir cesaretle, azimle hainlere karşı siper oldu"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Etkinliğe Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Çakın, il protokolü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koruma Polisi Mehmet Çetin'in yakınları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından meydanda kurulan ekrandan izlendi. Etkinlikte konuşan Vali Funda Kocabıyık, "15 Temmuz 2016'da milli irademize darbe vurulmaya çalışılmıştır. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), birlik ve beraberliğimize karşı hain bir girişimde bulunmuştur. Bayrağımıza, istiklal tutkumuza ve irademize yapılan bu teşebbüs alçaklığın göstergesidir. O gün yapılan, milletimizi boyun eğdirme emeli taşıyan bu hainlik karşısında milletimiz kararlılıkla ve dirayetle durmuş, bir kez daha vatana ve demokrasiye olan bağlılığını haykırmıştır: Türk tutsak olmaz!, Türk boyun eğmez!, Türk milli iradeyi çiğnetmez!, Türk candan geçer de vatandan geçmez! " dedi. 15 Temmuz gecesinin, Türk milletinin nasıl yekvücut olduğunun kanıtı olarak tarihe yazılan son destan olduğunu ifade eden Vali Funda Kocabıyık, "Bu aziz milletin, kanının son damlasına kadar mücadele etmesi gerekse bile hainlere geçit vermeyeceğinin göstergesidir. O gece, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceği, tüm dünyaya bir kez daha kanıtlanmıştır. Türk milleti hep bir ağızdan demokrasiyi, egemenlik haklarını, kutsallarını ve değerlerini koruyacağını, savunacağını haykırmıştır. Aziz milletimiz şanlı bayrağımızın altında, vatanımızda ilelebet özgür yaşayacağını, Cumhuriyetimizin payidar olacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bu hain darbe girişiminde Uşaklı evladımız Mehmet Çetin de şehadete yürümüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düzenlenen saldırıda Koruma Polisi Mehmet Çetin kahramanca mücadele etmiş, milli iradenin üstünlüğünü savunmak için gözünü bile kırpmadan şehit olmuştur. Acısı hiç dinmeyecek de olsa göstermiş olduğu fedakarlığı ve cesareti ile genç nesillere her zaman onurla anlatacağımız bir kahraman olarak tarihe geçmiştir. " diye konuştu. Vali Funda Kocabıyık konuşmasına şöyle devam etti, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, emsali az rastlanır bir cesaretle, azimle o hainlere karşı siper oldu. Namlu, tank, uçak… Hepsinin önünde korkusuzca durdu. Bu hain girişim; milletimizin iman dolu kalbi, asil ruhu ile bertaraf edildi. FETÖ'nün hain darbe girişimi karşısında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevk ve idaresinde aziz milletimiz kahramanlık ve fedakarlıkla mukavemet gösterdi. Rabbimden dilerim ki birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yüce Allah, milletimize 15 Temmuz gibi bir hainliği tekrar yaşatmasın. Ne olursa olsun bizler istiklal ve istikbalimiz için tüm hainliklere karşı geleceğiz, canımızı verecek yine de bağımsızlığımıza dokundurtmayacağız. Mukaddeslerimize karşı duran zalimlere geçit vermeyeceğiz. Bu ülkeye namert eli değdirtmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi şehit olan kahraman vatandaşlarımız tarihimize altın harflerle yazıldılar. Hepsi gönlümüzün nişanesidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Vatanı savunma uğruna mücadele etmenin izlerini bedenlerinde taşıyan gazilerimize ve büyük bir kahramanlık göstererek hainlere karşı duran tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. " Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmaların ardından, program ney ve kaside dinletisi, şiirlerin okunması, kahramanlık türkülerinin seslendirilmesiyle devam etti.

Kaynak: Habermetre