Vali Cüneyt Epcim: "Haksız fiyat artışına yönelik denetimler devam edecek"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Vali Cüneyt Epcim: "Haksız fiyat artışına yönelik denetimler devam edecek" - Haber
Cüneyt Epcim, Erkan Zengin, Bayburt, Güncel

Vali Cüneyt Epcim: "Haksız fiyat artışına yönelik denetimler devam edecek"

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt'ta Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerince kişisel ve genel maksatlı hijyen ürünlerinde haksız fiyat artışına yönelik yapılan denetimler hakkında Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin'den bilgi aldı.

18.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:58
Vali Cüneyt Epcim:

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt'ta Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerince kişisel ve genel maksatlı hijyen ürünlerinde haksız fiyat artışına yönelik yapılan denetimler hakkında Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin'den bilgi aldı.


Ziyarette denetimler sonucu düzenlenen tutanakların değerlendirilmek üzere Reklam Kurulu'na iletildiğini bildiren Zengin, kişisel ve genel temizlik amacıyla kullanılan ürünlerde haksız fiyat artışına karşı vatandaşların ALO 175'i arayarak ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasını kullanarak şikayette bulunabileceklerini ifade etti.


Denetimler dolayısıyla Ticaret il Müdürü Erkan Zengin'e teşekkür eden Vali Epcim ise devletin ilgili kurumlarıyla haksız fiyat artışını önlemeye yönelik sahada olduğunu belirtti. Vali Epcim, Bayburt'un bu noktada insani hassasiyetleri yüksek bir şehir olduğuna vurgu yaparak, "İnanıyorum ki; Bayburtlu esnaflarımız gerek usulsüz fiyat artışıyla haksız kazanç elde etmeye çalışanlara, gerekse bu yolla haksız rekabet ortamı oluşturup çıkar sağlamaya çalışanlara karşı kendi kontrol mekanizmaları yanı sıra yapılan bu denetimlere destek olarak imkan tanımayacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi her konuda insani hasletleriyle ön plana çıkan Bayburt ilimiz ve kadirşinas Bayburtlu hemşerilerimizin bu konuda da devletinin ve milletinin yanında yer aldığına inancımız tamdır." diye konuştu.


Denetimlere devam edileceği belirten Vali Epcim, kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı, Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren nişanlısıyla karantinada Haber
Ünlü şarkıcı, Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren nişanlısıyla karantinada
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Haber
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Umreden dönen 438 kişinin test sonuçları belli oldu Haber
Umreden dönen 438 kişinin test sonuçları belli oldu
Putin 'Dünyada bir ilk' diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu Haber
Putin "Dünyada bir ilk" diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu
Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini duyurdu Haber
Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini duyurdu
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken Rita Wilson Seren Serengil Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Berkay Şahin Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Wuhan İtalya Futbol
Şu an buradasınız: Vali Cüneyt Epcim: "Haksız fiyat artışına yönelik denetimler devam edecek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 09:45:47. #1.14#