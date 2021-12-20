Vali Çiçek Çobanlar'da İncelemelerde Bulundu

ÇOBANLAR, AFYON (Habermetre) - Çobanlar ilçesini ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, ziyaretler gerçekleştirdi, açılışlar yaptı, incelemelerde bulundu.

Vali Çiçek, ilk olarak Çobanlar Kaymakamlığını ziyaret etti. Vali Çiçek, Kaymakam Mücahit Öztürk'ten ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çobanlar Kadın Kültür Kooperatifi üyesi kadınlarımızın hünerli elleriyle üretilen birbirinden güzel ürünlerin satışının yapılacağı Çobanlar Kadın Kültür Market'in açılışı da Vali Gökmen Çiçek, ilçe protokolü ve kadınların katılımıyla yapıldı.

İlçe Kütüphanesini Açtı

Modern mimarisi, çocuklara yönelik etkinlik ve okuma alanı ve zengin kitap içeriği ile dikkat çeken Çobanlar İlçe Halk Kütüphanesi'nin de açılışını yaptı Vali Çiçek. Kütüphaneyi inceleyen ve çocukların bulunduğu alanda minik kitap kurtları ile sohbet eden Vali Gökmen Çiçek, tüm vatandaşları kütüphaneden istifade etmeye davet etti.

Gençlik Projesi'ni İnceledi

Ardından Çobanlar Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Ali Altuntaş'tan ilçede yürütülen çalışmalar ile gençlerin sosyalleşmesi ve çeşitli eğitimler almasına destek olacak Gençlik Projesi hakkında bilgiler aldı. Projede gerekli gördüğü alanlarda yapılacak değişiklikler konusunda gerekli talimatları veren Vali Çiçek, Başkan Altuntaş'a ilçeye kazandıracağı bu güzel proje için tebrik etti.

Kadınlara Teşekkür Etti

Çobanlar Kadın Kültür Evi'ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, kadın kültür evinde verilen eğitimler, talep gören eğitim programları, ziyaretçi profili ve kadınların ilgisi hakkında bilgi aldı. Kadın Kooperatifi Üretim Atölyesini de ziyaret eden Vali Çiçek, kadınlarımızın ürettiği göz kamaştıran dekoratif ürünleri inceledi. Vali Çiçek, projeye sahip çıkan, gece gündüz emek vererek muhteşem ürünler ortaya çıkaran ve kendi hikayelerini başarıyla yazan kadınlara emekleri için teşekkür etti.

Kendinize Hedefler Koyun

İlçe ziyaretlerinde okulları da ihmal etmeyen Vali Çiçek, Çobanlar Zafer Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunarak sınıfları ziyaret eden Vali Çiçek, öğrencilerle görüştü. Vali Çiçek, özgüvenli olmalarını, bol bol kitap okumalarını, derslerine sıkı çalışmalarını ve kendilerine hedefler koyarak o hedeflere karşı durmadan ilerlemelerini istedi. Öğretmenlerle de görüşen Vali Çiçek, eğitimin genel durumunu, yapılması gerekenleri istişare etti.

Geleceğin Sporcuları Yetişecek

5 farklı branşta yetenekli öğrencilerin seçildiği Çobanlar Yıldızını Arıyor Projesi'nin açılışı da yapan Vali Gökmen Çiçek tarafından yapıldı. Geleceğin sporcularının yetişeceği projeyle öğrenciler seçildikleri branşlarda eğitimler alacak.

Spor Kompleksi Açılışa Gün Sayıyor

Çobanlar ilçesi ziyaretleri kapsamında kısa bir süre sonra hizmete açılması planlanan kafeterya, fıtness, kreş, kütüphane ve halı saha bulunan Spor Kompleksi'ni inceleyen Vali Gökmen Çiçek, Çobanlar Belediyesi bünyesinde hizmet verecek Spor Kompleksi hakkında bilgi aldı. Vali Çiçek, tesisin ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Jandarmayı Denetledi

Son olarak geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Sülümenli Jandarma Karakol Komutanlığına denetlemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, görevli personelden asayiş ve huzurun temini noktasında yürütülen iş ve işlemler konusunda bilgiler aldı.

Vali Gökmen Çiçek'e tüm ziyaretlerinde Vali Yardımcıları Dr. Mehmet Boztepe, Mehmet Keklik, Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yılmaz Kırgel, Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

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