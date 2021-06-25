Vali Canalp: Edirne'yi aşılamada birinci yapan bilinç düzeyi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yüzde 68,86'lık oranla Türkiye'de ilk sırada Edirne'nin geldiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yüzde 68,86'lık oranla Türkiye'de ilk sırada Edirne'nin geldiğini açıkladı. Vali Ekrem Canalp, kentteki başarıya ilişkin "Mobil aşılama ekiplerimizle en ücra köşedeki insanlarımıza da yetişecek şekilde vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına, hastanelere gelmelerini beklemeden biz vatandaşlarımıza ulaştık ve mobil ekiplerimiz vasıtasıyla aşılama yaptık. Bana kalırsa Edirne'yi Türkiye birincisi yapan Edirnelilerdir, Edirnelilerin bilinç düzeyidir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 il arasında Edirne'nin yüzde 68,86 ile ilk sırada yer aldığını duyurdu. Kentte uygulanan birinci doz aşı sayısı 220 bin 322, ikinci doz ise 123 bin 17 olarak açıklandı. 100 bindeki vaka sayısında da yüzde 12,51 ile en düşük iller arasında bulunan Edirne'de Vali Ekrem Canalp, tabloyu değerlendirdi. Aşılamada birinci olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Vali Canalp, başarının sırrının, hem mobil ekip kurarak vatandaşa ulaşmaları hem de Edirnelilerin bilinç düzeyi olduğunu belirtti.

'EN ÜCRA KÖŞEDEKİ VATANDAŞIMIZA ULAŞTIK'Aşılama başlar başlamaz Edirne'de çağrı merkezi kurduklarını ve aşı sırası gelenlere ulaştıklarını anlatan Vali Canalp, "Eğer kendileri randevu alamadılarsa onların yerine alabileceğimizi ifade ettik. Randevusunu kaçıran vatandaşlarımız varsa onlar için tekrar randevu alabileceğimizi ifade ettik. Eğer sağlık merkezlerimizde, aşılamada sırası fazla olan vatandaşlarımız varsa devlet hastanesinde aşılayabileceğimiz konusunda bildirimde bulunduk. Çağrı merkezlerimizden aşıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunduk çünkü bu da bir ihtiyaç. Aşıyla ilgili doğru bilgileri alabilecekleri uzman personel ihtiyacı olanlara da buradan gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Bunun dışında mobil aşılama ekiplerimizle en ücra köşedeki insanlarımıza da yetişecek şekilde vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına, hastanelere gelmelerini beklemeden biz vatandaşlarımıza ulaştık ve mobil ekiplerimiz vasıtasıyla aşılama yaptık" dedi.

Edirne'yi Türkiye birincisi yapan etkenlere değinen Vali Canalp, "Bana kalırsa Edirne'yi Türkiye birincisi yapan Edirnelilerdir, Edirnelilerin bilinç düzeyidir. Yine geçen sene 2-3 aylık dönemde Edirneliler şehrimizi belirgin şekilde toplam vaka sayılarında da Türkiye birincisi yapmışlardır. Gerçekten de 1 aylık dönem boyunca sıfır vakayla geçirmiş olduğumuz günleri, Edirnelilerin bu bilinciyle beraber yaşamıştık. Bu yıl da yine toplam vaka sayılarına göre baktığımızda ilk 5'in içinde yer aldığımızı görebiliyoruz. Bu neyle oluyor, derseniz; bunu olduran tek temel faktör vardır. Bu da Edirnelilerdir, onların geniş bilinç düzeyleridir ve geniş hoşgörüleridir, insanı da devleti de herkesi de kucaklayan, kendilerinin gönülden zenginlikleridir. Bu gönülden zenginlikleri için Edirnelilere buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler