Vali Çakacak: "Vefa Sosyal Destek Grupları, herkesin gönlünü kazanmıştır"
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Vali Çakacak: "Vefa Sosyal Destek Grupları, herkesin gönlünü kazanmıştır"

Vali Özdemir Çakacak, Odunpazarı Vefa Sosyal Destek Grup çalışanlarını ziyaret etti.

Vali Çakacak:
04.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:38

Vali Özdemir Çakacak, Odunpazarı Vefa Sosyal Destek Grup çalışanlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde gerekli önlemleri anında aldığını belirten Vali Çakacak, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, "Küresel salgın haline gelen Kovid-19 ile ülkemiz başta sağlık hizmetleri olmak üzere her alanda başarıyla mücadele verdi, vermeye de devam etmektedir. Salgının dünya genelindeki etkilerine baktığımızda, dünyanın gelişmiş ülkeleri konumundaki birçok ülkenin bu mücadelede çok zor durumda kaldığını gördük. Salgın döneminde, Şehir Hastaneleri sağlıkta dönüşüm programı ile sahip olduğumuz sağlık alt yapısı ve tedavi yöntemiyle, sağlık alanında ülkemizi tüm dünyada lider marka haline getirdiğini bir kez daha tecrübe etmiş olduk." dedi.

Bu zorlu süreçte Türkiye'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini kaydeden Vali Çakacak; gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın uçaklarla ülkemize getirilmesini, gerek yurt içindeki vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanmasını, gerekse de başta büyük ülkeler olmak üzere birçok ülkenin acil sağlık yardımlarına cevap vermesini en somut örnekler olarak gösterdi.

Küresel tehdit haline gelen Kovid-19 salgınına karşı ülkemizde alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın alışveriş, ilaç, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Eskişehir Valiliği koordinasyonunda, kaymakamlıkların bünyesinde memurlar; polis, jandarma, bekçi, belediye görevlileri, öğretmenler, imamlar ve sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları'nın çalışmalarına 7/24 aralıksız devam ettiğini dile getiren Vali Çakacak, sözlerinin devamımda şunları söyledi:

"Tamamıyla gönüllülük esasına göre çok önemli ve güzel bir hizmeti fedakarca yerine getiriyorsunuz. Sizlerin yaptığı bu hizmet dünyanın hiçbir yerinde yok. İyiliksever milletimiz bu zorlu dönemde adeta birbirleriyle yarışa girdi. Kimisi bakkaldaki veresiye defterini kapattı, kimisi gıda yardım kolisi hazırlatarak vefa grubu eliyle vatandaşımıza dağıttı. Tüm bunlar bizim, Türk milletinin ne kadar büyük bir millet olduğunu gösteriyor. Bizde, Vefa Sosyal Destek Grupları'mızı oluştururken tamamıyla gönüllülük esasına göre çalışacak arkadaşlardan kurulmasını istedik. Çünkü bu yaptığınız iş ibadet mesabesinde yapılan bir iştir. Bu işin maddi karşılığı yoktur; ama manevi karşılığı çoktur. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de vatandaşlarımızdan o kadar çok hayır duası aldınız ki"

Vefa Sosyal Destek Grupları'nda yer alan herkese teşekkürlerini ileten Vali Çakacak, "Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grupları bugüne kadar ilimizde yaklaşık olarak 61 bin ihtiyaç talebini yerine getirmiştir ve getirmeye devam etmektedir. Herkesin gönlünü kazanan ve türlü hizmeti büyük bir heyecan, sorumluluk ve fedakarlıkla yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grupları'nda yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette; Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Odunpazarı Vefa Sosyal Destek Grupları'nda yer alan kurumların sorumluları ve gönüllüler hazır bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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