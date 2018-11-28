Vali Çağatay'dan Tatvan Ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşlik ettiği Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ilçe ziyareti kapsamında ilk olarak kaymakamlık tarafından mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı kapsamında mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, hem muhtarlarla tanıştı hem de sohbet etti.

Toplantıda muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Vali Çağatay, Bitlis'te görev yapmanın gurur verici olduğunu ifade ederek, "Bizden önce görev yapan arkadaşlar sağ olsunlar ilimize güzel hizmetler kazandırmışlar. Kıymetli Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan ile önceden de tanışıyoruz ve güzel çalışmalarını biliyoruz. Tatvan'a da çok güzel hizmetler kazandırdıklarını görüyoruz. Bu programda ilçe ve köylerimizdeki muhtarlarımızla tanıştık. Sizlerle bir arada bulunmaktan mutluyuz. Kapımız tüm muhtar arkadaşlarımıza her zaman açıktır. İnşallah bundan sonra hep bir arada olacağız, güzel çalışmalar güzel hizmetler gerçekleştireceğiz" dedi.

Muhtarlar toplantısının tamamlanmasının ardından Kaymakam Özkan'ın eşlik ettiği Vali Oktay Çağatay, esnaf ziyareti gerçekleştirip, karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ilçe ziyareti kapsamında son olarak, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya'ya iade-i ziyarette bulunarak ilçe ziyaretini sonlandırdı. - BİTLİS