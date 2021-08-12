Vali Çağatay, 1071 Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu
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Vali Çağatay, 1071 Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu

Vali Çağatay, 1071 Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesi olma özelliğini taşıyan '1071 Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesi olma özelliğini taşıyan '1071 Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Malazgirt Zaferinin 950. Yıldönümü etkinliklerinin yapılacağı '1071 Millet Bahçesi'nde çalışmalar sona erdi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur ve Özel Kalem Müdürü Kamuran Arvas ile birlikte Malazgirt Zaferi'nin kutlanacağı1071 Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. 400 bin metrekare alana sahip Çarho mevkisinde yapılan ve 150 bin metrekare uygulama alanı bulunan millet bahçesinde; 50 çadır, helikopter pistleri, sosyal donatı alanları, kıraathane, cami ve müştemilatı, 50 dükkan, 3 köprü, hipodrom ve dere ıslah çalışması yapıldı. Bunun yanı sıra 80 bin metrekare yeşil alanda 5 bin fidan dikiminin gerçekleştirildiği millet bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü etkinliklerine hazır hale getirildi. - BİTLİS

Vali Çağatay, 1071 Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu
Vali Çağatay, 1071 Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu
Vali Çağatay, 1071 Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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