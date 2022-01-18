VALİ BİLMEZ: VAN, KORONAVİRÜS VAKA ORANINDA EN İYİ İLLER ARASINDA

VAN (DHA) - VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine göre Türkiye'de en iyi kentler arasında olduklarını söyledi. Vali Bilmez, bu başarını korunması gerektiğine belirterek, "Ama sanki hastalık bitmiş gibi Van'da da yavaş yavaş rehavetin çöktüğünü görüyoruz" dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan, daire başkanları, birim amirleri ve basın mensuplarının katılımıyla 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında yaptığı hizmet ve hayata geçirdiği projelerin sunum eşliğinde anlatıldığı toplantıda konuşan Vali Bilmez, 2021 yılının 2020'ye göre daha iyi geçen bir yıl olduğunu belirterek, "2020 bizim için hüzün yılı gibi oldu. Birçok afet ve acıyı yaşadık. 2021'de bizim coğrafya kurak geçti, 2022 de yağışlarla başladı. Kar yağışı bizim çalışmalarımızı zorlaştırıyor. Ama bölgemizin su ihtiyacı açısından umut verici bulduk. Kar yağışı hayatı zorlaştırsa da temennimiz acılara vesile olmaması. Geçen sene Van Gölü'nün su seviyesi bir metreye yakın bir düşüş gerçekleşti. İnşallah bu sene yağan karlarla bu düşüş telafi edilir" dedi.

'VAKA ORANINDA TÜRKİYE'NİN EN İYİ İLLERİ ARASINDAYIZ'

Vali Blimez, Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak paylaşılan kentteki koronavirüs risk tablosuna da dikkat çekti. Vali Bilmez, "İllere göre vaka oranı açıklandı. Kentimizdeki vaka oranın da her 100 binde kişide 4 civarında. Ama gittikçe artış gösteriyor. Türkiye'deki vaka oranı hepinizin malumu, ama ilimiz vaka itibarıyla en iyi illerden biri. Ama sanki hastalık bitmiş gibi Van'da da yavaş yavaş rehavetin çöktüğünü görüyoruz. Yeni bir dalga geliyor. Bu çok daha hızlı yayılan bir varyant. Ama rahatsızlığı olan, yaşlı olan insanlarda da ciddi sıkıntılara yol açar. Onun için 65 yaş üstü büyüklerimizin mutlaka hatırlama dozlarını yapmaları gerekiyor. İkinci doz aşısı zamanı gelip de olmayanların eskiden 6 ay bir süre yetiyordu, şimdi 3 aya düşürüldü. Hatta büyüklerimizin 5'inci doz aşı sırası gelenin mutlaka aşı olması gerekiyor. Şu an elimizde Alman ile Rusya aşısı bulunmakta. Türk aşısı daha ilimize gelmedi. Ama bekliyoruz, yakın zamanda inşallah gelir. Bu pandemi sürecinde basınımız da sağlık emekçilerimizin sesi ve kulağı oldu. Eğer bugün Türkiye'de pandemi ile mücadelede Van örnek gösteriliyorsa bunda Van'da yaşayan herkesin ve en çok basınımızın katkısı oldu" diye konuştu.

'BAHÇESARAY YOLU İLE İLGİ 3 SEÇENEK DÜŞÜNÜLÜYOR'

Kışın sık sık çığ facialarının yaşandığı Van-Bahçesaray karayolu ile ilgili 3 proje düşünüldüğünü anlatan Vali Bilmez, "Bazen can güvenliğinden dolayı o yolu kapatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü 2 yıl önce orda 42 canımızı kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin. Geçen sene Karayolları Genel Müdürlüğü'nde bununla ilişkin ciddi girişimlerimiz oldu. Bununla ilgili genel müdürlük bir değerlendirme yaptı. 3 seçenek düşünülüyor. Bunlardan birincisi mevcut yolun üzerinde kar tünellerinin yapılması. İkincisi Yukarı Narlıca Mahallesi'nden girecek bir tünelin Bahçesaray'dan çıkması. Orda da 12 kilometrelik bir tünel öngörülüyor. Biri de Gevaş üzerinden Bahçesaray'a gidecek bir proje çalışması. Bu projenin bir süresi var, daha o süre bitmedi. Bizim aldığımız bilgiye göre Gevaş tarafı daha ağırlık kazanıyor. Sebebi ise Gevaş-Bahçesaray arası 25 kilometreye düşüyor. Yol çok kısalıyor. Van'dan da 69 kilometreye düşüyor" dedi.