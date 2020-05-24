Vali Bilmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
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Vali Bilmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindekiler ile birlikte Özalp ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilenlerın ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Bilmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
24.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:24

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindekiler ile birlikte Özalp ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilenlerın ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Bilmez, ramazan bayramı ziyaretleri kapsamında beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte Özalp ilçesine gitti. Vali Bilmez, ilk olarak PKK'lı teröristler tarafından 2017 yılında şehit edilen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin Boğazkesen Mahallesindeki evini ziyaret ederek aileye başsağlığı diledi. Buradan şehit Ahi'nin mezarını ziyaret eden Vali Bilmez, dua okuyup mezara karanfil bıraktı. Vali Bilmez daha sonra, 10 Ekim 2016'da Aşağı Mollahasan Mahallesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun mezarını ziyaret ederek dua okuyup karanfil bıraktı. Bayram ziyaretleri kapsamında Vali Bilmez ve beraberindekiler, 14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri nedeniyle karantinaya alınan Özalp İlçesi Eğribelen Mahallesine Vefa Sosyal Destek Grubu olarak gidip yardım dağıttıktan sonra ilçeye dönerken PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit edilen Yıldırım Demir'in ailesini ziyaret etti. Aileye başsağlığı dileyen Vali Bilmez, buradan şehit Demir'in mezarını ziyaret ederek dua okuyup karanfil bıraktı. Vali Bilmez, Özalp İlçesindeki son ziyaretini 14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri nedeniyle karantinaya alınan Özalp İlçesi Eğribelen Mahallesine Vefa Sosyal Destek Grubu olarak gidip yardım dağıttıktan sonra ilçeye dönerken PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında yaralanan Taner Temizel'in evine gerçekleştirdi. Burada Temizel'e acil şifalar dileyen ve bayramını kutlayan Vali Bilmez, Özalp programını tamamladı. - VAN

Kaynak: İHA

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