Vali Bilmez'den demirci ustasına anlamlı ziyaret

AYDIN (İHA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, yılların demirci ustası Turgut Vanlı'yı ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ve oda yönetim kurulu üyesi Atilla Çilingir ile birlikte Oto Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde yıllardır emek veren demirci ustası Turgut Vanlı'yı ziyaret etti. Vanlı'dan eski Van yaşamını ve kültürünü dinleyen Vali Bilmez, "Van'ın değerleri arasında yer alan Turgut Vanlı'yı ziyaret etmek güzeldi. Ustamız ile Van'ın geçmişini konuştuk. Anlattıkları bir hayli mutlu etti ve bizleri geçmişe götürdü. Böyle emektar ustalarımıza saygı duyuyoruz" dedi.

"Turgut usta sanayimizin büyük bir değeridir"

Turgut ustanın sanayinin büyük bir değeri olduğunu söyleyen Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ise, "Turgut ustamıza emekleri nedeniyle büyük bir saygı duyuyoruz. O sanayimiz için çok kıymetlidir. Kendisine her zaman hürmet gösteriyoruz. Bu anlamda sayın valimizin ziyareti bizleri memnun etmiştir. Bu anlamda valimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

700-800 derecede demiri ısıtan Turgut usta, ziyaretinden dolayı Vali Bilmez ve beraberindekilere teşekkür etti. - VAN