Vali Bilgin: "Kırklareli OSB Türkiye'nin çevreci, en iyi organize sanayi bölgelerinden biri"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin (OSB), ülkenin çevreci ve en iyi organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin (OSB), ülkenin çevreci ve en iyi organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Bilgin, OSB'nin idari bina temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bu yatırımla şehrin marka kentlerden biri haline geleceğini belirtti.

Müteşebbislerin yatırımları ile OSB'nin, kent halkının sosyal yaşamı, istihdamı ve kültürel yaşamına çok büyük katkı sağlayacağını ifade eden Bilgin, OSB'de son 3 yılda yüzde 60 alan satışı yapıldığını aktardı.

Altyapıdan üst yapıya, enerjiden doğal gaza tüm yatırımların yeni sistemlere uygun olarak gerçekleştirildiğini anlatan Bilgin, "Buraya ilk geldiğimizde yollarında gidemiyorduk. Şimdi daha kaliteli altyapıya, çok daha iyi, nitelikli hizmet sunumuna sahibiz. Konsept proje yaparak başta idari bina, kreş ve cami olmak üzere çok güzel bir yatırım yaptık." diye konuştu.

Bilgin, planlanan sosyal tesis alanları, otel, yüksekokul ve spor tesisi için de altyapının hazırlandığı OSB'nin yeni yatırımlar ile daha da büyüyerek gelişeceğini kaydetti.

Kırklareli OSB'nin çevreci ve doğaya zarar vermeyen nitelikte olduğuna dikkati çeken Vali Bilgin, şöyle devam etti:

"Kırklareli OSB, Türkiye'nin çevreci, en iyi organize sanayi bölgelerinden biri. Burada hiçbir şekilde doğaya zarar veren, atık yönetimi kapsamında sıkıntı yaratan fabrikaların kurulmasına izin vermedik. Kurulan firmalar da özellikle son dönemde gelen firmalar da çok nitelikli. İplik alanında, alüminyum alanında üretim yapan firmalar. Gerçek sanayi kuruluşları. Ülkemize de döviz kazandıran ve ihracat yapan sanayi kuruluşları."

OSB Müdürü Sebahattin Dönmez ise yeni hizmet binasının yaklaşık 6 bin metrekare üzerine 5 katlı olarak yapılacağı bilgisini verdi.

Törene, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Kahraman ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop