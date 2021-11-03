Vali BİLGİN, Demirköy İlçemizi ziyaret etti...

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 02 Kasım 2021 Salı günü Demirköy İlçemizi ziyaret etti. Hayırseverlerimiz tarafından ilçeye kazandırılan eserlerin açılışını gerçekleştirerek, devam eden projeleri yerinde inceledi.

Demirköy İlçemizde Valiliğimizin himayelerinde, hayırsever vatandaşlarımız Tahir KÜÇÜKKINAY, Ahmet Mustafa YÜCELER, Halil Emre SAĞIŞMAN' ın maddi katkılarıyla yapımı tamamlanarak yeni ve modern binasında hizmete giren "Demirköy İlçe Halk Kütüphanesi" açılışı Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve hayırsever vatandaşlarımızın birlikte katılımıyla gerçekleşti.

Vali BİLGİN, Topluma için çok önemli böyle bir eseri kazandıran Hayırseverlerimize teşekkür etti. Açılışın ardından Vali BİLGİN, hayırseverler ve beraberindekiler ile birlikte Kütüphaneyi gezdiler.

İlçe Kütüphane açılış törenin ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Demirköy İlçemizde Gülin KAYAN tarafından yaptırılarak halkımızın hizmetine sunulan, İlimizin ve İlçemizin kültürünün tanıtımına büyük katkı sağlayan Demirköy Halk Kültür Evini gezerek, incelemelerde bulundu.

Demirköy İlçemizde Hayırseverlerin katkılarıyla kazandırılan eserlerin açılışının ardından, İğneada Beldemizde Hayırseverlerimiz Osman ŞANSAL ve İbrahim ÇETİN tarafından yaptırılacak Selman-ı Farisi Cami ve Külliyesi Temel Atma Töreni Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve hayırseverlerimizin birlikte katılımıyla dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Hayırseverlerimiz tarafından yaptırılacak Selman-ı Farisi Cami ve Külliyesi 4326 metrekare arsa alanına sahip olup, 700 metrekarelik kapalı alanı 4-6 yaş Kur'an Kursu, Bayan Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesisleri içermektedir.

Vali BİLGİN, Hayırseverlerimiz ŞANSAL ve ÇETİN' e İlimize böyle bir eser kazandırdıkları için teşekkür etti.

Vali BİLGİN, bugün Demirköy ilçemizde olduğu gibi imkanı elveren tüm vatandaşlarımızı büyük küçük demeden toplum yararına hayır işlerinde bulunmaya davet ederek, Hayırseverlerimiz tarafından kazandırılan eserlerin, ilimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Demirköy ve İğneada Beldemizde Hayırseverlerin kazandırdığı eserlerin açılış ve temel atma programları sonrası Valimiz Sayın Osman BİLGİN, dünyanın sayılı tabiat harikası subasar ormanlarından biri olan Longoz ormanlarını içerisinde barındıran, her mevsiminde ayrı bir tabiat şöleni sunarak, yeşili ve mavisi ile huzurun adresi ilimizin ve ülkemizin saklı cenneti Demirköy ilçemizin ulaşım alanındaki en önemli projesi olan Demirköy Çevre yolu şantiyesini gezerek, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Demirköy İlçe ziyareti kapsamında son olarak Demirköy Belediyesini ziyaret ederek, Demirköy Belediye Başkanı Recep GÜN' den Belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Her şey Kırklareli için.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet