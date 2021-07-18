Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
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Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Vali Şentürk ile Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli askerlerin "saygı nöbeti" değişimini izledi.

Şentürk, ziyaret defterini imzaladıktan sonra türbeden ayrıldı.

Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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