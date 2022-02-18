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Vali Baruş, tadilattaki yeni camiyi inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Baruş, tadilattaki yeni camiyi inceledi

Vali Aydın Baruş, depremden zarar görmesi nedeniyle tadilata alınan Yeni Cami'deki çalışmaları inceledi.

MALATYA (İHA) - Vali Aydın Baruş, depremden zarar görmesi nedeniyle tadilata alınan Yeni Cami'deki çalışmaları inceledi.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depremde hasar görmesinin ardından tadilata alınan Malatya merkezdeki Yeni (Teze) Hacı Yusuf Taş Cami'de çalışmalar devam ediyor.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın da eşlik ettiği incelemede Vali Baruş, tadilatın son durumu ile ilgili bilgileri yüklenici firma yetkililerinden aldı. - MALATYA

Vali Baruş, tadilattaki yeni camiyi inceledi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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