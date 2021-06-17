Vali Baruş Pençe Operasyonunda Yaralanan Mertcan Fırtına'yı Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Baruş Pençe Operasyonunda Yaralanan Mertcan Fırtına'yı Ziyaret Etti

Vali Baruş Pençe Operasyonunda Yaralanan Mertcan Fırtına'yı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte Pençe Operasyonu sırasında yaralanarak gazi olan Mertcan Fırtına'yı evinde...

Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte Pençe Operasyonu sırasında yaralanarak gazi olan Mertcan Fırtına'yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

25 Nisan 2021 tarihinde Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Operasyonunda mayın patlaması sonucu yaralanarak GATA'da tedavi gördükten sonra Malatya'daki ikametine dönen Mertcan Fırtına'yı ziyaret eden Vali Baruş, Gazimiz Mertcan, babası Bayram ve annesi Sadet Fırtına ile bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını soran Vali Baruş; "Şehitlerimiz ve Gazilerimiz bizlerin baş tacıdır. Devletimiz her zaman onların yanında onların hizmetindedir. Her türlü sıkıntınızda kapım her zaman sizlere açık" dedi.

Gazimizin annesi Sadet Fırtına ise Mehmetçiklerimizin varlığının hepimize güven ve huzur verdiğini belirterek bugün de devletimizin temsilcilerini burada görmekten mutlu olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Enis Arıkan Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Cristiano Ozan Tufan Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Baruş Pençe Operasyonunda Yaralanan Mertcan Fırtına'yı Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 15:41:57. #1.13#

title