Vali Baruş Pençe Operasyonunda Yaralanan Mertcan Fırtına'yı Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte Pençe Operasyonu sırasında yaralanarak gazi olan Mertcan Fırtına'yı evinde...

Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte Pençe Operasyonu sırasında yaralanarak gazi olan Mertcan Fırtına'yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

25 Nisan 2021 tarihinde Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Operasyonunda mayın patlaması sonucu yaralanarak GATA'da tedavi gördükten sonra Malatya'daki ikametine dönen Mertcan Fırtına'yı ziyaret eden Vali Baruş, Gazimiz Mertcan, babası Bayram ve annesi Sadet Fırtına ile bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını soran Vali Baruş; "Şehitlerimiz ve Gazilerimiz bizlerin baş tacıdır. Devletimiz her zaman onların yanında onların hizmetindedir. Her türlü sıkıntınızda kapım her zaman sizlere açık" dedi.

Gazimizin annesi Sadet Fırtına ise Mehmetçiklerimizin varlığının hepimize güven ve huzur verdiğini belirterek bugün de devletimizin temsilcilerini burada görmekten mutlu olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre