Vali Baruş: Malatya'da yarın için de okullara tatil kararı alabiliriz

13.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:37

MALATYA'da, dün akşam başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kapanan yolları kar küreme araçlarıyla açma çalışmaları sürdürülürken, Vali Aydın Baruş, bugün olduğu gibi yarın için de okulların tatil edilebileceğini söyledi.

Malatya'da kar yağışı etkili olurken, yollarda buzlanma meydana geldi, birçok mahalle yolu ise kapandı. Şehirler arası yollar ile kent merkezindeki yollarda tuzlama çalışması yapıldı. Vali Aydın Baruş, Malatya'dan 4 şehre bağlanan arter olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

Kaynak: DHA