Vali Baruş, halı dokuma kursunda

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt Belediyesi Şahnahan Yeşilkonak Hizmet Binasını ziyaret ederek, halı dokuyan kadın kursiyerleri ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine beraberinde İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Recep Bentli ile birlikte Şahnahan mahallesini ziyaret ederek, Yeşilyurt Belediyesi yatırımları ile Yeşilkonak Hizmet Binasındaki kültürel hizmetleri yerinde inceledi.

Vali Aydın Baruş, Kuran-ı Kerim başta olmak üzere halı dokuması, tekstil, giyim, biçki-dikiş ve nakış kursuna katılan kursiyerlerle sohbet edip, yapılan çalışmalar hakkında kurs öğretmenlerinden bilgiler aldı. Dokunan halıların ve yapılan ürünlerin hepsinin ayrı bir değer olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, Şahnahan mahallesindeki yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik ederken, kursiyerlere ise başarılar diledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, bölgede hayata geçen fiziksel yatırımların yanı sıra sosyal, sportif, kültürel, sağlık, eğitim, temizlik ve çevre hizmetleri hakkında Vali Aydın Baruş'a bilgiler aktardı.

Vali Aydın Baruş daha sonra Yeşilkonak Hizmet Binası toplantı salonunda Şahnahan Mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek ve mahalle sakinleriyle bir araya gelip, talepleri dinledi. - MALATYA