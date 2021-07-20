Vali Ayhan, Kurban Bayramı'nda Bir Dizi Ziyaretlerde Bulundu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Arefe Günü ve Kurban Bayramı'nın birinci günü bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Arefe Günü ve Kurban Bayramı'nın birinci günü bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Vali Ayhan, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in hayatını kaybeden annesi Yasemin Epcim'in Amasya Akyazı köyündeki cenazesine katılması nedeniyle Arefe Günü Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaretini Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, il protokolü ile birlikte gerçekleştirerek, kabirlere karanfil bıraktı.

Amasya ili dönüşü ise Vali Salih Ayhan, Sivas-Ankara karayolundaki trafik kontrol uygulama noktasını ziyaret etti. Uygulama noktasında çalışan güvenlik güçleri ile sürücülerin ve araç içerisinde olanların bayramlarını kutlayan Vali Ayhan, hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünü de ziyaret eden Vali Salih Ayhan, bayramı çalışarak geçirecek olan emniyet güçlerinin bayramlarını kutlayarak, "Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Bayramlaşma Programı Buruciye Medresesi'nde Gerçekleştirildi

Vali Salih Ayhan, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular, gençlik grupları ve vatandaşların katılımıyla Buruciye Medresesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Milletvekili Semiha Ekinci katılımcıların bayramını kutladı.

Normalleşme süreci ile birlikte bir bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ancak tehlikenin henüz geçmediğini ifade eden Vali Salih Ayhan, tüm Sivaslıların ve İslam aleminin bayramını kutlayarak, bayram süresince kurallara uyulmasını istedi.

Şehit Yakınları Unutulmadı

Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan Hanımefendi ile il protokolü, Şehidimiz Piyade Onbaşı Murat Doğan'ın Annesi Fetiye Doğan'ın hanesini de ziyaret etti.

Doğan ailesinin bayramını kutlayan Vali Ayhan, sağlıklı ömürler temennisinde bulundu.

Resmi Ekiplere Bayram Kutlaması

Vali Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Büro Amirliğini de ziyaret etti. Bayram boyunca görev yapacak güvenlik görevlilerinin bayramını kutlayan Vali Ayhan, ekiplere hayırlı görevler diledi.

Hastalar Ziyaret Edildi, Acil Şifalar Dilendi

Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, bayram ziyaretlerine Numune Hastanesi Acil Servisi ile Aşı Uygulama Odasını ziyaret ederek devam etti.

Sağlık çalışanları ve hastaların bayramını kutlayan Vali Ayhan, çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Hastane çıkışı Vali Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ile birlikte Sivas-Erzincan Karayolu üzerindeki emniyet uygulama noktasını ziyaret ederek, emniyet güçlerinin bayramını kutladı.

Vali Ayhan, Bayram Namazını Ulu Camide Kıldı

Vali Salih Ayhan, bayramın ilk gününe ise bayram namazını Ulu Camide kılarak başladı. 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğg. Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile eda eden Vali Ayhan, daha sonra ise vatandaşlarımızla bayramlaştı.

112'de Telsizden Bayram Kutlaması

Kurban Bayramı'nın ilk ziyaretini 112 Acil Çağrı Merkezine gerçekleştiren Vali Salih Ayhan, personelin bayramını kutladı. Kurum Müdürü Alpaslan Ceyhan'dan bilgi alan Vali Ayhan, telsiz anonsu ile de bayram mesajını okudu. Vali Ayhan, Kent Güvenlik Yönetim Sistemini de inceledi.

Çocuk Evi ve Huzurevine Ziyaret

Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Mevlana Çocuk Evi ile İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevini de ziyaret etti.

Mevlana Çocuk Evi'nde onlarla bir süre sohbet eden Ayhan çifti, çeşitli hediyeler takdim ederek, çocuklara tatil müjdesi verdi.

Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan Hanımefendi, son ziyaretini ise İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'ndeki kıymetli büyüklerimizin bayramını kutlayarak gerçekleştirdi.

Ziyarette; huzurevi sakinlerinden Zeki Karasu, Vali Ayhan'a, 'Mum Işığı' adlı kitabını takdim etti.

Kaynak: Habermetre