Vali Aydoğdu ilçe istişare toplantılarını sürdürüyor

Aksaray Valiliğince ihtiyaçları mahallinde tespit etmek, hizmeti de vatandaşın ayağına götürmek amacıyla düzenlenen ilçe istişare toplantıları devam ediyor.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında; Aksaray Belediye Başkanı Vekili Yakup Kadri Perek, Vali Yardımcısı Yasin Ardıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ve kurum müdürlerinin katıldığı Aralık ayı toplantısı Eskil ilçesinde gerçekleştirildi. Vali Aydoğdu, Eskil ilçesi ziyaretinde İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk'u ve İlçe Belediye Başkanı Necati Belgemen'den ilçenin genel durumu, sorun ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı. Vali Aydoğdu daha sonra Eskil Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonunda ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda sorunları dinledi. İhtiyaçların yerinde tespiti ve çözümü için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla düzenledikleri toplantıların önemini belirten Vali Aydoğdu, "Mutlaka bir çözüm yolu vardır" ilkesiyle hareket edeceğiz. Köylerimizin, belde ve ilçelerimizin ortak sorunları, bölgeye has eksiklikleri var. El birliği ile imkanlarımızın seferber ederek sorunlarımıza çözüm üreteceğiz" dedi.

Toplantıda söz alarak mera alanları, arazi toplulaştırma, sulama, yol ve imar sorunlarını aktaran muhtarlara teşekkür eden Vali Aydoğdu, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine söz vererek iletilen sorunların durumu yapılan çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Eskil İlçesinin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı, üretilen tarımsal ürünlerinin kalitesi ile de adını duyurduğunu vurgulayan Vali Hamza Aydoğdu, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği ve diğer tarımsal ürünler ile hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanmasında bölgenin adeta bir üretim merkezi olduğunu kaydetti. Vali Aydoğdu, bölge çiftçisinin üst seviyede modern tarım uygulamaları yaptığını bu kapsamda Aksaray'ın üretim merkezi konumunda bulunan bölgenin ve üreticilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması için imkanların en iyi şekilde değerlendirileceğini, Eskil ilçesinin eksikliklerini el birliği ile gidereceklerini ifade etti.

Toplantının ardından Vali Hamza Aydoğdu beraberindeki heyet ile Eskil Gençlik Merkezi ve Eskil Kız Kuran Kursu inşaatlarında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı