VALİ ARSLANTAŞ BAŞKANLIĞINDA, ORTAK ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında, Burdur 1. OSB, Burdur 2. OSB ve Isparta Süleyman Demirel OSB tarafından yapımı planlanan Ortak Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili toplantı yapıldı.