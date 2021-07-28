VALİ ARSLANTAŞ BAŞKANLIĞINDA, ORTAK ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI
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VALİ ARSLANTAŞ BAŞKANLIĞINDA, ORTAK ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI

VALİ ARSLANTAŞ BAŞKANLIĞINDA, ORTAK ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI
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Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında, Burdur 1. OSB, Burdur 2. OSB ve Isparta Süleyman Demirel OSB tarafından yapımı planlanan Ortak Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili toplantı yapıldı.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında, Burdur 1. OSB, Burdur 2. OSB ve Isparta Süleyman Demirel OSB tarafından yapımı planlanan Ortak Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Arslantaş'ın yanı sıra, Süleyman Demirel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, Burdur 1. Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Oktay katıldı. İki ilin OSB Müdürleri Kadir Tekin, Hüseyin Genç, Bülent Arslanboğa ve Merkeze bağlı Gökçebağ Köyü Muhtarı Süleyman Pekşen toplantıda hazır bulundu. Toplantıda, Yapımı planlanan Ortak Atıksu Arıtma Tesisinin başta yer konusu olmak üzere, yürütülen çalışmaların son durumu değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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VALİ ARSLANTAŞ BAŞKANLIĞINDA, ORTAK ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI - Haberler
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