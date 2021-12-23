Vali Alpaslan Işık'ın ziyaretleri

KAZIMKARABEKİR, KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bir dizi incelemelerde bulunmak ve muhtarlar toplantısına katılmak üzere Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti.

İlçe kaymakamlığına gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Paşa Konutları mevkiinde yapımı tamamlanan 250 seyirci kapasiteli sentetik yüzeyli futbol sahasında incelemelerde bulunan Vali Işık, daha sonra Kazımkarabekir Belediyesi Toplantı Salonunda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlar toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Işık, bu sene bazı köylerin yollarına başladıklarını, inşallah önümüzdeki sene de devam edeceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"İlçemizde devam eden yollarla ilgili olarak belediyemizle bir protokol hazırlığı içindeyiz. İnşallah önümüzdeki sene belediyemiz ile birlikte bu yolları tamamlamayı planlıyoruz. Biz her zaman yerel yönetimlerin yanındayız. Özel idare olarak biz elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Onun dışında ilçedeki yolları da özel idaremizin kaynakları ile mutlaka tamamlayacağız. Yapacağımız güzel çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki yıl içerisinde bu çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla hizmeti halkımızın ayağına getiriyoruz." dedi.

Konuşmasında son dönemde ortaya çıkan Omicron Varyantı ve Koronavirüs ile mücadele konusuna değinen Vali Işık, "Covid-19 hastalığı ile mücadelemiz sürüyor biliyorsunuz. Bana verilen bilgiler doğrultusunda ilçemizde sadece iki vaka tespit edildiği yönünde. Bu bizi mutlu eden bir gelişme. İnşallah bundan sonra da aynı kararlık ve azimle mücadelemize devam ederiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de siz muhtarlarımızdan mücadelemize destek vermenizi istiyoruz. Dün birlikte başardık, bugün ve yarın da sizlerin vereceği destek sayesinde bu mücadeleyi birlikte kazanacağız." dedi.

Toplantının devam eden bölümünde İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, il ve ilçeler genelinde Covid-19 salgını ile yürütülen mücadele ve aşılama çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya da özellikle son dönemde artış gösteren dolandırıcılık ve alkollü araç kullanımı konusunda muhtarlardan duyarlı olmalarını, vatandaşların emniyetli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapabilmeleri noktasında mahallelerinde yaşayan vatandaşları uyarmaları konusunda destek istedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ise kurumun ilçe genelinde yürüttüğü çalışmaları hakkında muhtarları bilgilendirdi.