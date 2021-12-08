VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 8 ARALIK YARGI ÇALIŞANLARI GÜNÜ PROGRAMINA KATILDI

ŞIRNAK (Habermetre) - Şırnak İlimizde 8 Aralık Yargı Çalışanları Günü kapsamında kutlama programı gerçekleştirildi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, Şırnak Adalet Komisyonu Başkanı Şevket Ünal, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Hakimler ve Savcılar, Kurum Müdürleri, Yargı çalışanları, Öğretim Üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam önemine binaen Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Adalet Komisyonu Başkanı Şevket Ünal ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan birer konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini paylaştılar, 8 Aralık Yargı Çalışanları Gününün pek bilinmediğini ve kutlanmadığını belirterek Şırnak İlimizde yapılan bu kutlama etkinliğinin öncü olması temennisiyle Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bütün yargı çalışanlarının gününü kutladılar.

Konuşmaların ardından Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günay Tuzkaya ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Günün anısına Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından yapılan çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından program son buldu.

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