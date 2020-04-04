Vali açıkladı, Rizeliler'in seyahat yasağını delme girişimleri "Pes" dedirtti
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Karadeniz Sahil Yolu, İyidere, Rize

Vali açıkladı, Rizeliler'in seyahat yasağını delme girişimleri "Pes" dedirtti

Vali açıkladı, Rizeliler'in seyahat yasağını delme girişimleri "Pes" dedirtti -Rize Valisi Kemal Çeber: "Son bir ay içinde 10 bin civarında Rizeli hemşehrimiz Rize'ye akın etti" "Alınan tedbirlere karşı hemşehrilerimiz pratik zekalarını bir kere daha göstermiş;

04.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:08
Vali açıkladı, Rizeliler'in seyahat yasağını delme girişimleri 'Pes' dedirtti

Vali açıkladı, Rizeliler'in seyahat yasağını delme girişimleri "Pes" dedirtti

-Rize Valisi Kemal Çeber: "Son bir ay içinde 10 bin civarında Rizeli hemşehrimiz Rize'ye akın etti"

"Alınan tedbirlere karşı hemşehrilerimiz pratik zekalarını bir kere daha göstermiş; WhatsApp grupları aracılığı ile 'Kontrol noktaları nasıl aşılır?' haritaları paylaşıyorlar"

"Kıymetli hemşehrilerimin bulundukları yerde kalmaları hem onların sağlıkları için çok önemli hem de Rize'de yaşayan Rizeliler için de çok önemli"

RİZE - Rize Valisi Kemal Çeber, Korona virüs salgını sürecinde son bir ay içinde 10 bin civarında Rizeli'nin memleketlerine akın ettiğini belirterek "WhatsApp grupları aracılığı ile birbirleri ile haberleştiklerini öğrendik. Nasıl haberleşiyorlar ? Bizim Of-İyidere arasında Karadeniz Sahil Yolu dışında 6 tane stabilize köy yolu var. Oralarla ilgili 'bugün şu köy yolunda uygulama yok veya şu saatler arası orası sakin oradan geçin' gibi haberleştiklerini gruplar aracılığı ile öğrendik" dedi.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çeber, "Rizemisin Rize dışında yaşayan önemli bir bölümü de İstanbul'da olan çok sayıda vatandaşımız var, her biri Rize aşığıdır, memleketlerini çok severler ve düzenli gelirler. Bu tarihler de (Mart-Nisan) ayları onların gelmeyi en çok sevdiği tarihlerdir. Çünkü hem baharın en güzel dönemleri başlıyor hem de çay sezonu, birinci sürgün yaklaşıyor. Gübreleme dönemi. Dolayısıyla yoğun bir akımla karşı karşıya kaldık. Özellikle son 1 ay içerisinde 10 bin civarında Rizeli hemşehrimiz Rize dışından Rize'ye akın etti. Tabi biz bunu virüs süreciyle beraber bunu yorumladığımızda üzerimizde yoğun bir baskı oluşturdu. Hiçbir ilin almadığı baskı ile karşı karşıya kaldık. Tabi biz de haliyle tedbirlerimiz çok yoğunlaştırdık" diye konuştu.

"Biz de tedbirlerimizi arttırdık"

Alınan tedbirleri aşmak için Rizeliler'in pratik zekalarını bir kere daha gösterdiğini kaydeden Vali Çeber "Benim hemşehrilerimin her zaman övündüğümüz özellikleri vardır. Dürüstlükleri gibi açık sözlülükleri gibi içi neyse dışı da öyle olması gibi bir özelliğimiz de pratik zekamızdır. Hemşehrilerimizin bir kısmı pratik zekasını bu konuda da göstermiş. Haberdar olduğumuz konu WhatsApp grupları aracılığı ile birbirleri ile haberleştiklerini öğrendik. Nasıl haberleşiyorlar ? Bizim Of-İyidere arasında Karadeniz Sahil Yolu dışında 6 tane stabilize köy yolu var. Oralarla ilgili 'bugün şu köy yolunda uygulama yok veya şu saatler arası orası sakin oradan geçin' gibi haberleştiklerini gruplar aracılığı ile öğrendik. Hemşehrilerimiz bizi de çalışmaya sevk ediyor onlar sayesinde oralarda da tedbirlerimiz yoğunlaştırdık. Oralarda da tedbirler aldık" ifadelerini kullandı.

"Rize'ye nasıl gidilir ?, bu sorun nasıl aşılır ?"

"Cumhurbaşkanımız dün 30 il artı Zonguldak seyahat yasağını açıklar açıklamaz hemşehrilerimiz daha 3. veya 4. dakikasında 'Rize'ye nasıl gidilir ?, bu sorun nasıl aşılır ?' haritalarını paylaşmaya başladı" diyen Vali Çeber "Kontrol noktaları nasıl aşılır haritaları paylaşmaya başladılar. Yani memleketlerini bu kadar çok seviyorlar biz de onları çok seviyoruz. Şuan için benim kıymetli hemşehrilerimin bulundukları yerde kalmaları hem onların sağlıkları için çok önemli hem de Rize'de yaşayan Rizeliler için de çok önemli. Biraz daha bu sene sabır diliyoruz, biraz daha Rize'ye gelişlerini ertelemelerini istirham ediyoruz" dileğinde bulundu.

Vali açıkladı, Rizeliler'in seyahat yasağını delme girişimleri 'Pes' dedirtti

Kaynak: İHA

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Vali açıkladı, Rizeliler'in seyahat yasağını delme girişimleri "Pes" dedirtti
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