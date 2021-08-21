Maskeler çene altına indi, Elazığ HES uygulamasında kızardı

Maskeler çene altına indi, Elazığ HES uygulamasında kızardı Hayat Eve Sığar uygulamasında kırmızıya dönen Elazığ'da vatandaşlar, alınan kararlara uyulmadığını belirterek aşı olmayanların bir an önce aşılarını yapmaları gerektiklerini ifade etti.

Maskeler çene altına indi, Elazığ HES uygulamasında kızardı

ELAZIĞ - Hayat Eve Sığar uygulamasında kırmızıya dönen Elazığ'da vatandaşlar, alınan kararlara uyulmadığını belirterek aşı olmayanların bir an önce aşılarını yapmaları gerektiklerini ifade etti.

HES uygulamasında kırmızıya dönen Elazığ'da vatandaşlar tedirginliğe kapıldı. Vaka oranlarının artmasını kurallara dikkat edilmemesine bağlayan vatandaşlar, özellikle kentin işlek caddelerinde kurallara uyulmadığını tedbirlere riayet edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Hollanda'dan memleketi Elazığ'a geldiğini ve vatandaşların alınan kurallara uymadığını belirten Yusuf Çadır, "Ben Hollanda'dan geliyorum. Türkiye'de maske kuralına uyulmuyor. Hollanda'da insanlar birbirlerine hiç yaklaşmıyor. Orada herkes kendi tedbirini alıyor. Mesela birden bire yükselince aynı dakikada hemen düşürmesini de biliyorlar, fakat burada o yok. Burada otobüse biniyorsun mesela belirli bir standart koymuşlar orada belirli bir standart koyulduğu zaman adam kendiliğinden binmek istemiyor. 2'nci bir araba gelirse biniyor gelmezse binmez. Ama burada bakıyorsun hiç dikkat edilmiyor. İnsan sağlığı çok önemli. Baktığın zaman insanlara halkın kendisinin tedbir alması lazım. Herkesin aşı olması şart, insanın kendi isteğiyle aşı olması lazım. Ben buraya geldiğim zaman bana haber geldi yetiştiremedim. Ama hemen dönüşte aşımı olmak mecburiyetindeyim. Çünkü orada kimse insanların peşinde gezmiyor, insanlar kendisi istiyor. Yani devlet ne derse oradaki halk devletin arkasında. Ne derse aynısını uyguluyorlar bizde ise bu yok. Devletimiz gereken bütün tedbirleri alıyor. Devletimiz çok iyi ama biz halk olarak bunu uygulamıyoruz. O yüzden burada yaşayanlara Allah yardım etsin" dedi.

Herkesin maske takması gerektiğini aktaran Nurettin Beyaz isimli vatandaş ise "Özellikle bu vakaların son zamanlarda artmasından dolayı herkes sağlık kurallarına, maske ve mesafeye dikkat etmeli. Bu hepimizin sağlığı için önemli. Bunlar çok zor şeyler değil bunların yapılması lazım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç