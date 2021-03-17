Vaka sayısının patladığı Kayseri'de Valilik harekete geçti: Kısıtlamalar geri geldi
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Vaka sayısının patladığı Kayseri'de Valilik harekete geçti: Kısıtlamalar geri geldi

17.03.2021 07:55 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:13

Koronavirüs risk haritasında vaka sayısı yüz binde 142,95'e yükselen Kayseri'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tedbirler alındı. Taziye, mevlit, cenaze, nişan yemeği gibi vatandaşları bir araya getiren nitelikteki etkinlikler 30 Nisan'a kadar sınırlandırıldı.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için, 6-12 Mart'ta 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Kayseri'de 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı 97,72'den 142,95'e yükseldi.

SINIRLANDIRMA 30 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

Vaka sayısı oranının hızla artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, nikah salonu, düğün salonu, kütüphane, kafe, oyun salonu gibi yüksek risk teşkil edecek yerlerin girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrollerinin yapılmasının zorunlu hale getirilmesine; HES kodu riskli olanların kabul edilmeksizin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine; taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi bireyleri bir araya getiren ve sosyal mesafe kuralının ihlaline sebebiyet verebilecek nitelikteki etkinlikler ile tüm temel atma ve açılış törenlerinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar sınırlandırılmasına karar verildi."

ADLİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.

Vaka sayısının patladığı Kayseri'de Valilik harekete geçti: Kısıtlamalar geri geldi
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